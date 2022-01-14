Hublot и художник Такаси Мураками представили вторую совместную работу — часы Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow

Часовой бренд и художник выпустили новинку, созданную в тандеме. Результатом их первого сотрудничества была модель All Black, которая уже стала предметом коллекционирования. Вторы часы — Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow — также основаны на культовом символе творчества Такаси Мураками — улыбающемся цветке.
Однако в часах Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow легендарный цветок дизайнеры Hublot поместили на прозрачный фон, через который видна как работа художника, так и сложная механика. В этом корпусе диаметром 45 мм, повторяющем характерные черты модели Classic Fusion, вырезано сапфировое стекло — технологический прорыв, впервые примененный брендом.
Циферблат часов окружен двенадцатью разноцветными лепестками из 487 камней, представляющих цвета радуги: рубинов, розовых сапфиров, аметистов, голубых сапфиров, цаворитов, желтых и оранжевых сапфиров. Благодаря системе шарикоподшипников, специально разработанной инженерами Hublot, лепестки начинают вращаться под часовым стеклом и оживляют улыбающийся цветок Мураками.
В Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow фирменный калибр бренда — HUB1214, который имеет запас хода 72 часа. Часы выпущены ограниченным тиражом в 100 пронумерованных экземпляров.
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