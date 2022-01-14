Hublot и художник Такаси Мураками представили вторую совместную работу — часы Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow

Однако в часах Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow легендарный цветок дизайнеры Hublot поместили на прозрачный фон, через который видна как работа художника, так и сложная механика. В этом корпусе диаметром 45 мм, повторяющем характерные черты модели Classic Fusion, вырезано сапфировое стекло — технологический прорыв, впервые примененный брендом.