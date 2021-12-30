18+
  • Мода
  • Украшения
Украшения

Zenith представили новые часы Chronomaster Revival «Poker Chip», вдохновленные винтажной моделью бренда

Поделиться:

пресс-служба Zenith

El Primero G383

Новая модель Zenith — это интерпретация одних из самых желанных винтажных часов бренда — El Primero G383, названных коллекционерами «Poker Chip». Свое прозвище часы получили за ​​циферблат с градацией цвета, напоминающей покерную фишку. Впервые El Primero G383 были представлены в 1969 году.

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Zenith Chronomaster Revival «Poker Chip» созданы в сотрудничестве с сингапурским часовым журналом SJX Watche. Целью двух партнеров было воспроизвести ключевые элементы G383. Так появился черно-белый дизайн «Poker Chip», основанный на оттенках серого цвета и покрытия Super-Luminova. Больше светящегося покрытия можно найти на часовых метках, шкалах хронографа, а также на радиальных узорах вокруг каждого регистра. 

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Корпус модели в 38 милиметров напрямую отсылает к El Primero A386, но выполнен из титана с микропескоструйной обработкой. Сквозь сапфировую заднюю крышку внутри титанового корпуса виден механизм El Primero — по сути тот же калибр 1969 года. Каждая модель Chronomaster Revival Poker Chip имеет два тканевых ремня — матово-черный и бледно-зеленый — с покрытием Super-Luminova.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: