Zenith представили новые часы Chronomaster Revival «Poker Chip», вдохновленные винтажной моделью бренда

El Primero G383
Новая модель Zenith — это интерпретация одних из самых желанных винтажных часов бренда — El Primero G383, названных коллекционерами «Poker Chip». Свое прозвище часы получили за циферблат с градацией цвета, напоминающей покерную фишку. Впервые El Primero G383 были представлены в 1969 году.
Zenith Chronomaster Revival «Poker Chip» созданы в сотрудничестве с сингапурским часовым журналом SJX Watche. Целью двух партнеров было воспроизвести ключевые элементы G383. Так появился черно-белый дизайн «Poker Chip», основанный на оттенках серого цвета и покрытия Super-Luminova. Больше светящегося покрытия можно найти на часовых метках, шкалах хронографа, а также на радиальных узорах вокруг каждого регистра.
Корпус модели в 38 милиметров напрямую отсылает к El Primero A386, но выполнен из титана с микропескоструйной обработкой. Сквозь сапфировую заднюю крышку внутри титанового корпуса виден механизм El Primero — по сути тот же калибр 1969 года. Каждая модель Chronomaster Revival Poker Chip имеет два тканевых ремня — матово-черный и бледно-зеленый — с покрытием Super-Luminova.
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