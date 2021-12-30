Zenith представили новые часы Chronomaster Revival «Poker Chip», вдохновленные винтажной моделью бренда

Zenith Chronomaster Revival «Poker Chip» созданы в сотрудничестве с сингапурским часовым журналом SJX Watche. Целью двух партнеров было воспроизвести ключевые элементы G383. Так появился черно-белый дизайн «Poker Chip», основанный на оттенках серого цвета и покрытия Super-Luminova. Больше светящегося покрытия можно найти на часовых метках, шкалах хронографа, а также на радиальных узорах вокруг каждого регистра.