Zenith переосмыслили две свои передовые модели — DEFY Zero-G Sapphire и DEFY 21 Tourbillon Sapphire вышли в сапфировом стекле

Циферблат DEFY Zero-G Sapphire отличается современным прочтением традиционной техники — ручной мозаики. Она выполнена из метеорита, авантюринового стекла и эмали grand feu на золотой поверхности. На маленькой секундной стрелке изображена красная планета Марс, а задняя часть гироскопического модуля имитирует Луну. Вся основная платина и мосты механизма выполнены в синих тонах с контрастирующими серыми родиевыми фасками, усеянными белыми звездами разных размеров. Такая же отделка и у цилиндрического элемента механизма, который видно сквозь прозрачный корпус часов.