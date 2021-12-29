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Zenith переосмыслили две свои передовые модели — DEFY Zero-G Sapphire и DEFY 21 Tourbillon Sapphire вышли в сапфировом стекле

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Компания Zenith перевыпустила свои знаковые часы. Теперь модели DEFY Zero-G Sapphire и DEFY 21 Tourbillon Sapphire представлены в прозрачном сапфировом стекле. Добиться сияния помогает специально разработанная техника — сначала на все детали механизма наносится синее PVD-покрытие, затем гравируются надписи и декоративные элементы, после — на края с фасками наносят родиевое PVD-покрытие.

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Циферблат DEFY Zero-G Sapphire отличается современным прочтением традиционной техники — ручной мозаики. Она выполнена из метеорита, авантюринового стекла и эмали grand feu на золотой поверхности. На маленькой секундной стрелке изображена красная планета Марс, а задняя часть гироскопического модуля имитирует Луну. Вся основная платина и мосты механизма выполнены в синих тонах с контрастирующими серыми родиевыми фасками, усеянными белыми звездами разных размеров. Такая же отделка и у цилиндрического элемента механизма, который видно сквозь прозрачный корпус часов.

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Турбийон хронометра DEFY 21 Tourbillon Sapphire совершает полный оборот за 60 секунд, а турбийон хронографа — за 5 секунд (один из самых высоких показателей в мире!). Механизм хронографа выполнен в звездной футуристической эстетике и виден сквозь стеклянный корпус. На основную платину механизма нанесено PVD-покрытие ярко-синего цвета, и впервые для Zenith на некоторых мостах циферблата выгравированы звезд.

пресс-служба Zenith

Модели DEFY 21 Tourbillon Sapphire и DEFY Zero-G Sapphire выйдут лимитированной серией в 10 экземпляров каждая.

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