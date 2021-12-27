Hublot и бренд Arturo Fuente представили совместную работу — серию часов Big Bang Fuente

В разработке модели принимал участие дизайнер семьи Фуэнте — Мэнни Ириарте. Благодаря ему в культовых часах Hublot Big Bang отражены визуальные коды доминиканской сигарной компании. Так корпус в 44 милиметра с 72-часовым запасом хода имеет один из ключевых символов семьи Фуэнте — на черной керамике выгравирован узор в виде табачного листа, а римские цифры на циферблате исторически фигурировали на ее фамильном гербе. Еще одна эмблема — коронованный лев — расположена на отметке «9 часов» в знак признания того, что бренд поставлял сигары испанскому двору.