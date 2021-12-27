Hublot и бренд Arturo Fuente представили совместную работу — серию часов Big Bang Fuente

Два бренда — Hublot и Arturo Fuente — в очередной раз объединились и вместе создали ограниченную серию часов Big Bang Fuente. Модель отдает дань уважения Карлосу А. Фуэнте-старшему — гиганту сигарной индустрии, законодателю моды и патриарху семьи Фуэнте, основавшей бренд Arturo Fuente.
В разработке модели принимал участие дизайнер семьи Фуэнте — Мэнни Ириарте. Благодаря ему в культовых часах Hublot Big Bang отражены визуальные коды доминиканской сигарной компании. Так корпус в 44 милиметра с 72-часовым запасом хода имеет один из ключевых символов семьи Фуэнте — на черной керамике выгравирован узор в виде табачного листа, а римские цифры на циферблате исторически фигурировали на ее фамильном гербе. Еще одна эмблема — коронованный лев — расположена на отметке «9 часов» в знак признания того, что бренд поставлял сигары испанскому двору.
На обратной стороне часов выгравированы надпись «Big Bang Limited Edition» и указан номер изделия (всего 100 экземпляров). Центр модели украсил исторический логотип Fuente, а инициалы «AF» (Артуро Фуэнте) были заменены здесь на «CF» (Карлос Фуэнте-старший). Часы Big Unico Arturo Fuente Ceramic дополняет лакированная деревянная коробка, которую можно использовать как в качестве подарочного футляра, так и в качестве хьюмидора для сигар.
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