Марка DAFNA выпустила новогоднюю коллекцию, посвященную образам актрисы Хеди Ламарр в мюзикле «Девушки Зигфилда»

Петербургская марка DAFNA выпустила лимитированную новогоднюю коллекцию Shine bright like a Dafna. Она вдохновлена актрисой Хеди Ламарр, особенно популярной в 30-40-ые годы, и образами ее героини из мюзикла о бродвейских шоу «Девушки Зигфилда».
Украшения из коллекции отсылают к головному убору героини Ламарр — короне, и ее наряду, усыпанным звездами. Блеск звезд буквально стал референсом для сережек DAFNA под названием «Созвездие». Кроме них, в коллекцию вошли браслет, подвеска и серьги-джекеты. Все изделия выполнены из серебра с родиевым покрытием и дополнены вставками из фианитов.
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