Марка DAFNA выпустила новогоднюю коллекцию, посвященную образам актрисы Хеди Ламарр в мюзикле «Девушки Зигфилда»

Украшения из коллекции отсылают к головному убору героини Ламарр — короне, и ее наряду, усыпанным звездами. Блеск звезд буквально стал референсом для сережек DAFNA под названием «Созвездие». Кроме них, в коллекцию вошли браслет, подвеска и серьги-джекеты. Все изделия выполнены из серебра с родиевым покрытием и дополнены вставками из фианитов.