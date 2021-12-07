Это на Новый год! 15 украшений, которые сделают праздничный образ еще наряднее

За фейерверки в декабре отвечают ювелиры. Это доказывает бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина — она собрала драгоценности, которые по фееричности ничуть не уступают одному из главных атрибутов Нового года. Щедро украшаем себя и вперед — на праздничную вечеринку!
Precious Lace
Chopard
В известную коллекцию высокого ювелирного искусства добавились предметы fine jewelry с похожими на изморозь бриллиантовыми фестонами: кольцо, серьги, подвеска и жесткий браслет Mini-Froufrou.
Parure Atelier
Салют для одного зрителя: кольцо с овальным турмалином параиба из Мозамбика весом в 12,94 карата, эмалью цвета морской волны, желтыми и бесцветными бриллиантами существует в единственном экземпляре.
Stella
Swarovski
Пятиконечная подвеска — посвящение австрийской императрице Зисси, которая вплетала в прическу 27 бриллиантовых звезд. Во всех отношениях тонко!
«Симфония красоты»
Maxim Demidov
Взрыв 90 бриллиантов — круглых и в огранке маркиз — вызван явлением миру двух отличных (инвестиционных!) замбийских изумрудов общим весом почти в 5 карат.
Dandelion
Ishmar Jewelry
Рождение сверхновой (натуральной пресноводной жемчужины) ювелиры из Армении обставили красиво — лучами желтого золота с 48 бриллиантами.
Miss Russia
Mercury
По примеру героинь «8 подруг Оушена» мастера Mercury тоже разобрали помпезное украшение — корону «Мисс Россия» 2018 года — на сверкающие составные. Так получилась коллекция Miss Russia из почти полусотни предметов — подвесок, серег, браслетов, колец и одной тиары. В каждом из них на тонкие струны из белого или розового золота нанизаны бриллианты круглой огранки. Особенно впечатляют подвески-цветки, прозрачные лепестки которых напоминают о краснокнижном сахалинском двулистнике Грея.
Divas’ Dream
Bvlgari
Римские ювелиры добавили в коллекцию Divas’ Dream несколько парадных новинок в той же узнаваемой форме веера, которую они несколько лет назад списали (не точь-в-точь) с мозаичных стен в термах Каракаллы. И только нынешней зимой стало очевидно: нет на свете более новогоднего мотива! «Раструб» малахитовой вставки на колье из розового золота так и напрашивается на «Елочка, гори», его цепочка-гирлянда с регулируемой длиной мигает бриллиантовыми бликами, а поддерживают настроение серьги-шандельеры с шарами разноцветных сапфиров.
Parure Atelier
Прицесса Уэльская носила в такой оправе фамильные синие сапфиры и циклопические бриллианты. Но переливчатый черный опал из страны Содружества — еще более имперский выбор! Эти камни (точнее, минералоиды: у опалов нет кристаллической решетки, зато высокое содержание воды) добывают в Южной Австралии, где их десятки миллионов лет назад сформировало внутреннее море континента. Танзаниты и параиба, подвиньтесь: ювелиры коронуют опал как главный фэшн-камень 2022-го.
Magic Nature
TOUS
Испанские ювелиры стали кармологами на полставки: в новой коллекции Magic Nature самоцветы подобраны в строгом соответствии с аюрведой. Каждый камень совпадает по цвету с традиционным изображением одной из чакр. В браслете Luah, к примеру, собраны все семь, презентованные аметистом, сердоликом, лунным камнем, перидотом, лабрадоритом, иолитом и облагороженным рубином.
«Эйфория»
UNOde50
Зимняя капсула с таким названием появилась у мадридской марки в постоянной коллекции Instinct — серьги, браслеты, кольца и выдающееся колье Divine (50 экземпляров на весь мир!). Все украшения собраны ювелирами вручную из кристаллов Swarovski дымчатого серого и шоколадного цветов в багетной огранке — такую обычно используют при работе с сапфирами. Но оформлен каждый из них в отдельную солидную «раму» из позолоченного ювелирного сплава. Арт как он есть!
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.