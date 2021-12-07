Это на Новый год! 15 украшений, которые сделают праздничный образ еще наряднее

Римские ювелиры добавили в коллекцию Divas’ Dream несколько парадных новинок в той же узнаваемой форме веера, которую они несколько лет назад списали (не точь-в-точь) с мозаичных стен в термах Каракаллы. И только нынешней зимой стало очевидно: нет на свете более новогоднего мотива! «Раструб» малахитовой вставки на колье из розового золота так и напрашивается на «Елочка, гори», его цепочка-гирлянда с регулируемой длиной мигает бриллиантовыми бликами, а поддерживают настроение серьги-шандельеры с шарами разноцветных сапфиров.