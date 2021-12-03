Chopard посвятили две новые модели часов 25-летию своей мануфактуры

Мануфактура Chopard
Мануфактура Chopard, известная не только часовыми мастерскими, но и деятельностью по поддержке художественных ремесел и сохранению традиционных ноу-хау, отмечает 25-летний юбилей. По этому случаю мастера мануфактуры создали две новых модели часов. Каждая представлена лимитированной серией в 25 и 100 экземпляров.
Модель L.U.C QF Jubilee в стальном корпусе диаметром 39 миллиметров отличается калибром L.U.C 96.09-L с 65-часовым запасом хода, полученным благодаря технологии Chopard Twin. Циферблат часов разделен на сегменты, а их ремешок выполнен из телячьей кожи. Отличные технические качества модели подтверждают сертификаты Швейцарского института хронометрии (COSC) и Института качества Флерье (Fleurier Quality Foundation).
Вторая юбилейная новинка — часы в лаконичном стиле из этичного розового золота L.U.C Quattro Spirit 25. Под их корпусом диаметром 40 миллиметров находится механизм L.U.C 98.06-L, снабженный четырьмя заводными барабанами. Технология Chopard Quattro обеспечивает ему восьмидневный запас хода — редкость для моделей с «прыгающим» часом. Белый циферблат выполнен с применением техники горячей эмали и снабжен часовой апертурой в положении «6 часов». L.U.C Quattro Spirit 25 отмечены «Женевским клеймом» — знаком часового искусства.
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