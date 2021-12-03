Chopard посвятили две новые модели часов 25-летию своей мануфактуры

Мануфактура Chopard, известная не только часовыми мастерскими, но и деятельностью по поддержке художественных ремесел и сохранению традиционных ноу-хау, отмечает 25-летний юбилей. По этому случаю мастера мануфактуры создали две новых модели часов. Каждая представлена лимитированной серией в 25 и 100 экземпляров.