Chopard обновили коллекцию Happy Hearts — в ней появились украшения из перламутра, оникса и красного камня

Швейцарский ювелирный бренд Chopard пополнил свою традиционную коллекцию Happy Hearts новыми украшениями. Они объединяют два главных символа линии — сердце и плавающие бриллианты. Итог: драгоценности из перламутра, оникса и красного камня в бриллиантовом обрамлении.
В основе трех новых подвесок и трех жестких браслетов композиция из двух сердец — крупного и небольшого. Первое украшено плавающим бриллиантом, который находится между двумя сапфировыми стеклами, второе сердце, более крупное, выполненное из перламутра, оникса или красного камня, и отделано бриллиантами.
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