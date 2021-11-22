Chopard обновили коллекцию Happy Hearts — в ней появились украшения из перламутра, оникса и красного камня

В основе трех новых подвесок и трех жестких браслетов композиция из двух сердец — крупного и небольшого. Первое украшено плавающим бриллиантом, который находится между двумя сапфировыми стеклами, второе сердце, более крупное, выполненное из перламутра, оникса или красного камня, и отделано бриллиантами.