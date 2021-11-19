Новая коллекция Pasquale Bruni посвящена природе и главному символу бренда — цветку

Украшения выполнены из розового золота и дополнены камнями разных оттенков. Зеленый агат отсылает к природе, розовый халцедон — к закату, сердолик — к земле, агат — к свету, оникс — самой Земле, а лунно-голубой лазурит — небу, космосу и воздуху. На создание коллекции дизайнера Pasquale Bruni Эуджению Бруни вдохновила миланская «Библиотека деревьев» (Biblioteca degli Alberi).