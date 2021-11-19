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Украшения

Новая коллекция Pasquale Bruni посвящена природе и главному символу бренда — цветку

пресс-служба Pasquale Bruni
пресс-служба Pasquale Bruni

Бренд Pasquale Bruni представил коллекцию Petit Joli Bouquet. Она вдохновлена природой, ее оттенками и главным символом марки — цветком. Знаковый для Pasquale Bruni бутон с пятью лепестками превратился в кольца, браслеты, сотуар, серьги-букеты и серьги-шандельеры.

Украшения выполнены из розового золота и дополнены камнями разных оттенков. Зеленый агат отсылает к природе, розовый халцедон — к закату, сердолик — к земле, агат — к свету, оникс — самой Земле, а лунно-голубой лазурит — небу, космосу и воздуху. На создание коллекции дизайнера Pasquale Bruni Эуджению Бруни вдохновила миланская «Библиотека деревьев» (Biblioteca degli Alberi).

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