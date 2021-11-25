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Zenith и Time + Tide показали совместную новинку — модель Defy Classic Skeleton “Night Surfer”

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Часовые бренды Zenith и Time + Tide показали результат своего сотрудничества — модель Defy Classic Skeleton “Night Surfer”. Визуальным вдохновением для ее создания стало ночное небо Австралии.

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Дизайн Defy Classic Skeleton “Night Surfer” отсылает к цветам и фактурам звзедного неба после захода солнца. Такое великолепие обычно застают австралийские серфингисты, которые катаются в ночное время. Градиент на матовом циферблате показывает, как закатный голубой цвет постепенно превращается  в темно-синий. Продолжает визуализацию ночного неба черный безель. Часы Defy Classic Skeleton “Night Surfer” выполнены из титана и представлены всего в ста экземплярах.

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