Zenith и Time + Tide показали совместную новинку — модель Defy Classic Skeleton “Night Surfer”

Дизайн Defy Classic Skeleton “Night Surfer” отсылает к цветам и фактурам звзедного неба после захода солнца. Такое великолепие обычно застают австралийские серфингисты, которые катаются в ночное время. Градиент на матовом циферблате показывает, как закатный голубой цвет постепенно превращается в темно-синий. Продолжает визуализацию ночного неба черный безель. Часы Defy Classic Skeleton “Night Surfer” выполнены из титана и представлены всего в ста экземплярах.