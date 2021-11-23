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Zenith представили модель Defy Extreme Desert в коллаборации с фотографом-натуралистом Курошем Кейнежадом

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Бренд Zenith выпустил эксклюзивную серию хронографа Defy Extreme Desert , посвященную экстремальным условиям окружающей среды. Презентация линейки прошла в Париже в сотрудничестве с фотографом-натуралистом Курошем Кейнежадом. Zenith и Кейнежад представили неопубликованные ранее работы автора, вдохновленные часами и бескрайними пустынными дюнами.

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Defy Extreme Desert — это переосмысленная версия монолитного хронографа с точностью измерения до 1/100 секунды и первый образец серии DEFY EXTREM. Модель обладает титановым корпусом, коричнево-бежевым циферблатом и сине-серым бензелем, выполненным из соколиного глаза — минерала, названного в честь птицы. Каждый такой камень отличается от другого цветом и структурой, поэтому все 50 экземпляров Defy Extreme Desert уникальны.

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Под циферблатом модели — механизм El Primero 21. Счетчики и индикатор запаса хода из тонированного стекла коричнево-бежевого оттенка гармонируют с бежевыми люминесцентными отметками и стрелками, а также с накладными счетчиками хронографа.

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