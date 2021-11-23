Zenith представили модель Defy Extreme Desert в коллаборации с фотографом-натуралистом Курошем Кейнежадом

Defy Extreme Desert — это переосмысленная версия монолитного хронографа с точностью измерения до 1/100 секунды и первый образец серии DEFY EXTREM. Модель обладает титановым корпусом, коричнево-бежевым циферблатом и сине-серым бензелем, выполненным из соколиного глаза — минерала, названного в честь птицы. Каждый такой камень отличается от другого цветом и структурой, поэтому все 50 экземпляров Defy Extreme Desert уникальны.