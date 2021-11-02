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Cartier открыли женский павильон на Dubai Expo. На официальной церемонии выступила Диана Вишнева

На всемирной выставке Dubai Expo состоялось официальное открытие и инаугурация женского павильона при поддержке Cartier. На вечере выступила друг ювелирного дома — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева — в дуэте с солистом Большого театра России Денисом Савиным.

Выступление артистов было посвящено великой Майе Плисецкой. Музыка в постановке «Приношение Майе» — это аранжировка мелодии Камиля Сен-Санса «Лебедь» авторства советского композитора и супруга Плисецкой — Родиона Щедрина. А хореографию создал балетмейстер Алексей Ратманский. В постановке особое место занимает тема преемственности — от поколения к поколению, от женщины к женщине, которая рифмуется с темой женского павильона Cartier.

Фото: пресс-служба Cartier

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