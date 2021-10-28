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Украшения

Ювелирный дом TOUS представил новую коллекцию Oceaan

Новая коллекция испанского ювелирного дома вдохновлена морскими и океаническими просторами, их фактурами и сочетаниями цветов. В серию Oceaan вошли серьги-ракушки, классический мишка бренда, созданный из кораллов, кольца с камеями, асимметричные ожерелья с россыпью самоцветов. 

Ювелиры TOUS работали с самыми разными камнями: лазуритом, сердоликом, апатитом, анемоном, пресноводным жемчугом. Кроме украшений в коллекцию входят и аксессуары — сумки-тоуты, кросс-боди и плетеные сумки-корзины.

Фото: архив пресс-службы

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