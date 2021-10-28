Ювелирный дом TOUS представил новую коллекцию Oceaan

Новая коллекция испанского ювелирного дома вдохновлена морскими и океаническими просторами, их фактурами и сочетаниями цветов. В серию Oceaan вошли серьги-ракушки, классический мишка бренда, созданный из кораллов, кольца с камеями, асимметричные ожерелья с россыпью самоцветов.