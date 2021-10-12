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Украшения

Zenith презентовали новую интерпретацию модели Chronomaster Original

В Мадриде прошло мероприятие Meet The Dreamhers, на котором Zenith собрали выдающихся женщин разных профессий, известных как Zenith Dreamhers («Мечтательницы»). Вместе со своими героинями бренд представил две обновленных модели часов Chronomaster.

Первая интерпретация Chronomaster отличается разноцветным перламутровым циферблатом, украшенным бриллиантами. В зависимости от освещения часы переливаются и принимают одну из четырех цветовых вариаций. Вторая модель воспроизводит темно-коричневые оттенки в фирменной трехцветной компоновке на фоне атласно-белого циферблата. Оба варианта часов Zenith Chronomaster оснащены последним поколением автоматического калибра хронографа El Primero 3600.

Текст: Александра Чижова

Фото: архив пресс-службы

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