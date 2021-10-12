Zenith презентовали новую интерпретацию модели Chronomaster Original

Первая интерпретация Chronomaster отличается разноцветным перламутровым циферблатом, украшенным бриллиантами. В зависимости от освещения часы переливаются и принимают одну из четырех цветовых вариаций. Вторая модель воспроизводит темно-коричневые оттенки в фирменной трехцветной компоновке на фоне атласно-белого циферблата. Оба варианта часов Zenith Chronomaster оснащены последним поколением автоматического калибра хронографа El Primero 3600.