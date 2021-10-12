Часы OMEGA появились в фильме «Не время умирать». Модель Seamaster Diver 300M носит сам Джеймс Бонд!

Выходом фильма «Не время умирать» бренд OMEGA и агент 007 отметили 25-летие своего сотрудничества. Впервые Джейм Бонд появился в часах Seamaster в 1995 году в фильме «Золотой глаз». Так родилась лимитированная серия хронометров, посвященных знаменитому шпиону. Герой в исполнении Дэниэла Крэйга в новой картине также носит часы Seamaster Diver 300M.
Актер принял участие в создании новой модели — именно Крэйг выбрал коричневый цвет циферблата. В основе Seamaster Diver 300M 007 Edition специальное обновленное выпуклое сапфировое стекло, благодаря которому часы смотрятся тоньше стандартных Seamaster Diver 300M. 42-миллиметровый корпус и браслет с регулируемой застежкой выполнены из прочного и легкого титана марки Grade 2. У модели два варианта ремешка: плетеный титановый браслет и полосатый ремешок NATO темно-коричневого, серого и бежевого цветов с гравировкой «007».
Презентация OMEGA Seamaster Diver 300M прошла в московском бутике бренда в ГУМе. Торжественный ужин и показ фильма посетили Юлия Снигирь, Игорь Чапурин, Елена Летучая, Любовь Толкалина, Ксения Чилингарова, Екатерина Волкова и другие гости.
Фото: архив пресс-службы
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