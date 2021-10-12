Часы OMEGA появились в фильме «Не время умирать». Модель Seamaster Diver 300M носит сам Джеймс Бонд!

Актер принял участие в создании новой модели — именно Крэйг выбрал коричневый цвет циферблата. В основе Seamaster Diver 300M 007 Edition специальное обновленное выпуклое сапфировое стекло, благодаря которому часы смотрятся тоньше стандартных Seamaster Diver 300M. 42-миллиметровый корпус и браслет с регулируемой застежкой выполнены из прочного и легкого титана марки Grade 2. У модели два варианта ремешка: плетеный титановый браслет и полосатый ремешок NATO темно-коричневого, серого и бежевого цветов с гравировкой «007».