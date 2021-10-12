В Цюрихе пройдет благотворительный аукцион, на котором Zenith выставят уникальные часы DEFY Midnight

30 октября в Цюрихе благотворительная организация Pink Ribbon Switzerland, распространяющая информацию о раке груди, проведет свой ежегодный музыкальный гала-концерт с благотворительным аукционом. На нем будут выставлены уникальные часы Zenith DEFY Midnight Pink Ribbon, созданные специально для мероприятия.
Модель в стальном корпусе диаметром 36 миллиметров отличается глянцевым розовым циферблатом с эффектом вертикального градиента, который затемнен снизу-вверх. Циферблат украшают звезды и бриллиантовые часовые метки, а безель — 44 розовых сапфира разных цветов. Как и все модели DEFY Midnight, часы Pink Ribbon идут в комплекте со стальным браслетом, а также белым каучуковым ремнем с розовой кожей и черным каучуковым ремнем с эффектом бархата.
Zenith отдают в дар аукциону DEFY Midnight Pink Ribbon и таким образом выражают солидарность женщинам с раком груди. Бренд стремится распространять информацию о заболевании, а также участвовать в сборе средств для содействия раннему выявлению и разработке новых методов лечения.
Фото: архив пресс-службы
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