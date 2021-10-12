В Цюрихе пройдет благотворительный аукцион, на котором Zenith выставят уникальные часы DEFY Midnight

Модель в стальном корпусе диаметром 36 миллиметров отличается глянцевым розовым циферблатом с эффектом вертикального градиента, который затемнен снизу-вверх. Циферблат украшают звезды и бриллиантовые часовые метки, а безель — 44 розовых сапфира разных цветов. Как и все модели DEFY Midnight, часы Pink Ribbon идут в комплекте со стальным браслетом, а также белым каучуковым ремнем с розовой кожей и черным каучуковым ремнем с эффектом бархата.