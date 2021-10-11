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Hublot создали часы Big Bang Tourbillon Only Watch. Средства от их продажи передадут в Ассоциацию по борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна

Каждые два года, начиная с 2005-го, Hublot создают особые часы. Уникальная модель выставляется на продажу на Christie's, а вся вырученная сумма отправляется в Ассоциацию по борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна. В этом году такие часы, представленные в единственном экземпляре, получили название Big Bang Tourbillon Only Watch.

Корпус и циферблат модели выполнены из сапфира, дополнены оранжевым безелем и цифрами такого же цвета, а на задней крышке часов выгравирована надпись «Pièce Unique» и логотип Only Watch. Также новинка от Hublot оснащена механизмом нового мануфактурного турбийона с автоподзаводом. Завершают картину два сменных каучуковых ремешка: прозрачный и оранжевый.

Фото: архив пресс-службы

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