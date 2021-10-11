Hublot создали часы Big Bang Tourbillon Only Watch. Средства от их продажи передадут в Ассоциацию по борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна

Каждые два года, начиная с 2005-го, Hublot создают особые часы. Уникальная модель выставляется на продажу на Christie's, а вся вырученная сумма отправляется в Ассоциацию по борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна. В этом году такие часы, представленные в единственном экземпляре, получили название Big Bang Tourbillon Only Watch.