Hublot создали часы Big Bang Tourbillon Only Watch. Средства от их продажи передадут в Ассоциацию по борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна

Каждые два года, начиная с 2005-го, Hublot создают особые часы. Уникальная модель выставляется на продажу на Christie's, а вся вырученная сумма отправляется в Ассоциацию по борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна. В этом году такие часы, представленные в единственном экземпляре, получили название Big Bang Tourbillon Only Watch.
Корпус и циферблат модели выполнены из сапфира, дополнены оранжевым безелем и цифрами такого же цвета, а на задней крышке часов выгравирована надпись «Pièce Unique» и логотип Only Watch. Также новинка от Hublot оснащена механизмом нового мануфактурного турбийона с автоподзаводом. Завершают картину два сменных каучуковых ремешка: прозрачный и оранжевый.
Фото: архив пресс-службы
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