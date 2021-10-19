Экологичные, экономичные, полезные, твои: 8 главных часовых новинок месяца

Швейцарская мануфактура со славным авиационным бэкграундом (часы Longines были напарниками Амелии Эрхарт и Говарда Хьюза в первых перелетах через Атлантику) укрепляет старые связи прошивкой из титана. В авиации из металла, который почти вдвое легче стали и во столько же прочнее алюминия, делают каркасы и турбины. В часовом деле — корпуса и браслеты. На крутость материала и механизма намекают пять звездочек на фюзеляже новых автоматических Longines Spirit. Но можно трактовать их более прямолинейно: как пять лет гарантии.