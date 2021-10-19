Экологичные, экономичные, полезные, твои: 8 главных часовых новинок месяца

Часы октября несут добро и свет. Абсолютно серьезно! Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина собрала не только самые свежие, но и самые полезные модели.
Big Bang Tourbillon Only Watch
Hublot
Раз в два года, начиная с 2005-го, мастера Hublot создают уникальные часы в единственном экземпляре. Сумма от их продажи на Christie's идет в Ассоциацию против миодистрофии Дюшенна, цели которой прозрачны так же, как сапфировые корпус, циферблат и мосты нового автоматического механизма с турбийоном.
DEFY Midnight
Zenith
Механизм быстрой замены и полная дайверсити: в «гардероб» часов DEFY Midnight добавлены ремешки разных цветов, сделанные из разных материалов — из телячьей кожи на каучуковой основе и (впервые для Zenith!) из мягкой экокожи.
Datejust 36
Rolex
18 октября в Большом театре начался конкурс «Опералия», который 28 лет проводит Пласидо Доминго и 20 лет спонсирует Rolex. Одним из трофеев победителя станут новые часы — например, вот такие Datejust c рифленым безелем и индексами с зеленым контуром.
Aquaracer Professional 300 Night Diver
TAG Heuer
Ремейк знаменитого трехстрелочника 1980-х Night Diver весь светится! Его циферблат полностью покрыт люминесцентным слоем Super-Luminova, который излучает в темноте зеленое сияние, а стрелки для лучшей читаемости становятся синими.
Captain Cook The Pink Dial Project
Rado
Единственные в своем роде керамические часы с розовым фланцем предназначены для аукциона в рамках месяца осведомленности о раке груди. Вырученные средства будут направлены на исследования и лечение этого заболевания.
Spirit of Big Bang Tourbillon
Hublot
Запас хода новых часов Hublot — пять дней. Одного этого хватило бы часам, чтобы считаться исключительными. Но у модели Spirit of Big Bang еще несколько впечатляющих достоинств. Во-первых, корпус из уникального материала — карбона с включениями белого микростекловолокна. Во-вторых, сам турбийон — высокое часовое усложнение, которое мастера мануфактуры смогли интегрировать в механизм-скелетон, адаптированный под необычный бочкообразный корпус.
Serpenti Seduttori
Bvlgari
Змейки Bvlgari определенно прошли мотивационные курсы: получив титул Seduttori («соблазнители»), они через небольшое время приобрели новый окрас и новую силу. Двуцветные ячейки браслета из стали и розового золота даже неофиту в герпетологии дают понять, что это больше не простая и милая медянка, а, как минимум, узорчатая индийская кобра. По окладу из 38 бриллиантов на «капюшоне» нельзя исключать, что даже королевская!
Longines Spirit
Швейцарская мануфактура со славным авиационным бэкграундом (часы Longines были напарниками Амелии Эрхарт и Говарда Хьюза в первых перелетах через Атлантику) укрепляет старые связи прошивкой из титана. В авиации из металла, который почти вдвое легче стали и во столько же прочнее алюминия, делают каркасы и турбины. В часовом деле — корпуса и браслеты. На крутость материала и механизма намекают пять звездочек на фюзеляже новых автоматических Longines Spirit. Но можно трактовать их более прямолинейно: как пять лет гарантии.
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