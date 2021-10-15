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Украшения

Кольцо-Медуза, серьги-матрешки и еще 7 украшений из вишлиста октября

Рисуем ювелирную карту желаний или пишем внеплановое письмо Деду Морозу — лишь бы получить украшение из нашей подборки. Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина знает, чего хотят (нет, не только женщины) все, ведь давайте честно — потребность в красоте от гендера не зависит.

Miss Russia

Mercury

Серьги по мотивам короны «Мисс Россия», созданной мастерами Mercury в 2018 году для национального конкурса красоты, похожи на две мини-арфы с изумрудными каплями у деки.

NeoCity

CHAMOVSKIKH

Абстракционистские серьги из белого золота, если вглядеться, сложены из камней классических огранок — рубиновых и бриллиантовых маркизов и кругов. Цветные камни весят 14,3 карата, прозрачные — 5,3.

Petit Joli Bouquet

Pasquale Bruni

На звенья розового золота нанизаны агаты, халцедоны, карнелианы, ониксы и лазуриты в форме придуманного креативным директором марки Эудженией Бруни пятилепесткового цветка.

Russian Fairytales

Axenoff

Каждая матрешка носит в себе не другую куклу, а игрушки повеселее — 18 бесцветных топазов на скрещенных нитках стерлингового серебра.

Parure Atelier

Петербургские ювелиры помогли Ксении Собчак создать эскиз совершенно нескромного коктейльного кольца. Огромный, почти в 24 карата, камень из редеющих аукционных запасов турмалина параиба (на бразильской шахте минерал не добывают уже больше десяти лет) огранен овалом и поднят на своды из белого золота. Поддерживают этот небесный портал четыре хищных клыка-крапана с бриллиантовой инкрустацией.

«Френч»

Maxim Demidov

Танзанийская шпинель весом в неполные два карата передвигается только с телохранителями — шестнадцать бриллиантов ее вполне устроили.

Medusa

EL Jewelry

Юный российский бренд изящно переплавляет мифы Древней Греции: серебряным кольцом с рубином стала голова то ли Медузы, то ли слепой Фемиды.

Dulcis

Swarovski

Перед нами не драгоценный кастет, а заколка с желтыми кристаллами огранки кушон, притопленными в сплаве с фиолетовым покрытием.

Red Carpet

Chopard

Число предметов в ежегодной коллекции haute joaillerie равно возрасту Каннского фестиваля — на этот раз их 74 Главный приз жюри «Собака.ru» вручило бы кольцу с синим сапфиром.

Фото: архивы пресс-служб

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Материал из номера:
Октябрь

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