Кольцо-Медуза, серьги-матрешки и еще 7 украшений из вишлиста октября

Петербургские ювелиры помогли Ксении Собчак создать эскиз совершенно нескромного коктейльного кольца. Огромный, почти в 24 карата, камень из редеющих аукционных запасов турмалина параиба (на бразильской шахте минерал не добывают уже больше десяти лет) огранен овалом и поднят на своды из белого золота. Поддерживают этот небесный портал четыре хищных клыка-крапана с бриллиантовой инкрустацией.