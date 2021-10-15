Кольцо-Медуза, серьги-матрешки и еще 7 украшений из вишлиста октября

Рисуем ювелирную карту желаний или пишем внеплановое письмо Деду Морозу — лишь бы получить украшение из нашей подборки. Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина знает, чего хотят (нет, не только женщины) все, ведь давайте честно — потребность в красоте от гендера не зависит.
Miss Russia
Mercury
Серьги по мотивам короны «Мисс Россия», созданной мастерами Mercury в 2018 году для национального конкурса красоты, похожи на две мини-арфы с изумрудными каплями у деки.
NeoCity
CHAMOVSKIKH
Абстракционистские серьги из белого золота, если вглядеться, сложены из камней классических огранок — рубиновых и бриллиантовых маркизов и кругов. Цветные камни весят 14,3 карата, прозрачные — 5,3.
Petit Joli Bouquet
Pasquale Bruni
На звенья розового золота нанизаны агаты, халцедоны, карнелианы, ониксы и лазуриты в форме придуманного креативным директором марки Эудженией Бруни пятилепесткового цветка.
Russian Fairytales
Axenoff
Каждая матрешка носит в себе не другую куклу, а игрушки повеселее — 18 бесцветных топазов на скрещенных нитках стерлингового серебра.
Parure Atelier
Петербургские ювелиры помогли Ксении Собчак создать эскиз совершенно нескромного коктейльного кольца. Огромный, почти в 24 карата, камень из редеющих аукционных запасов турмалина параиба (на бразильской шахте минерал не добывают уже больше десяти лет) огранен овалом и поднят на своды из белого золота. Поддерживают этот небесный портал четыре хищных клыка-крапана с бриллиантовой инкрустацией.
«Френч»
Maxim Demidov
Танзанийская шпинель весом в неполные два карата передвигается только с телохранителями — шестнадцать бриллиантов ее вполне устроили.
Medusa
EL Jewelry
Юный российский бренд изящно переплавляет мифы Древней Греции: серебряным кольцом с рубином стала голова то ли Медузы, то ли слепой Фемиды.
Dulcis
Swarovski
Перед нами не драгоценный кастет, а заколка с желтыми кристаллами огранки кушон, притопленными в сплаве с фиолетовым покрытием.
Red Carpet
Chopard
Число предметов в ежегодной коллекции haute joaillerie равно возрасту Каннского фестиваля — на этот раз их 74 Главный приз жюри «Собака.ru» вручило бы кольцу с синим сапфиром.
Фото: архивы пресс-служб
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