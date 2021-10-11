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Hublot и Berluti выпустили совместную коллекцию часов — Big Bang Unico

Дом мужской моды Berluti и часовой бренд Hublot, известные своим давним сотрудничеством, представили новую совместную работу. Это свежая интерпретация коллекции Big Bang Unico, в которую вошли 100 монохромных часов.

Титановый бензель новых Big Bang Unico Berluti Aluminio дополнен уникальным механизмом Unico, который находится под двумя кусочками сапфирового стекла. Ремешок часов представлен в двух вариантах: из полированной кожи и из патинированной с рисунком Scritto (исключительно для Японии). При создании модели использовалась инновационная технология дома Berluti. Ее суть в кристаллизации оттенков кожи, благодаря которой цвета сохраняют свой первозданный вид спустя многие годы.

Текст: Александра Чижова

Фото: архив пресс-службы

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