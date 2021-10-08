Медиа-художник и режиссер Рефик Анадол создал арт-инсталляцию для ювелирного дома Bvlgari

Инсталляция чествует красоту природы и змеи Bvlgari посредством обработки данных искусственного интеллекта в динамических трехмерных скульптурах. В работе Рефик Анадол использовал более 200 миллионов изображений природы и 160 миллионов изображений цветов. Позже инсталляция будет превращена в произведение NFT-искусства и выставлена на аукцион.