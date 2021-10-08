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Медиа-художник и режиссер Рефик Анадол создал арт-инсталляцию для ювелирного дома Bvlgari

Дом Bvlgari представил инсталляцию Serpenti Metamorphosis авторства медиа-художника и режиссера Рефика Анадола. Мультимедийный арт-объект расположился на центральной площади Милана — Пьяцца Дуомо. Он посвящен вечному символу Bvlgari — змее.

Инсталляция чествует красоту природы и змеи Bvlgari посредством обработки данных искусственного интеллекта в динамических трехмерных скульптурах. В работе Рефик Анадол использовал более 200 миллионов изображений природы и 160 миллионов изображений цветов. Позже инсталляция будет превращена в произведение NFT-искусства и выставлена на аукцион.

Тина Кунаки

Кьяра Ферраньи

Айрис Лоу

Наталья Османн

Маша Миногарова

В Милане в честь презентации инсталляции прошла вечеринка, которую посетили представители науки, предпринимательства и культуры Италии, а также международные гости. Среди них блогеры Кьяра Ферраньи, Мария Миногарова, Дина Саева, актриса Элоди, модели Тина Кунаки и Дарья Клюкина.

Фото: архив пресс-службы

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