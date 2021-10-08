В Париже прошел первый показ совместной коллекции бренда Messika и Кейт Мосс

Ювелирный бренд Messika и супермодель Кейт Мосс представили вторую совместную коллекцию High Jewellery. Показ прошел в отеле Ritz Paris, в нем приняли участие топовые мировые модели — Тейлор Хилл, Синди Бруна, Изабели Фонтана и Констанс Яблонски. Они вышли на подиум в одежде от Alexandre Vauthier и украшениях из коллаборации Messika by Kate Moss — это ожерелья, колье, браслеты, кольца и серьги.
Среди гостей показа были сама Кейт Мосс (вместе с основательницей и креативным директором Messika Валери Мессика она утверждала каждый образ), Карди Би, Тина Кунаки, Анна Винтур, Тони Гаррн и Кристиан Лабутен.
Украшения из коллекции Messika by Kate Moss будут представлены в России.
Текст: Александра Чижова
Фото: архив пресс-службы
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