В Париже прошел первый показ совместной коллекции бренда Messika и Кейт Мосс

Ювелирный бренд Messika и супермодель Кейт Мосс представили вторую совместную коллекцию High Jewellery. Показ прошел в отеле Ritz Paris, в нем приняли участие топовые мировые модели — Тейлор Хилл, Синди Бруна, Изабели Фонтана и Констанс Яблонски. Они вышли на подиум в одежде от Alexandre Vauthier и украшениях из коллаборации Messika by Kate Moss — это ожерелья, колье, браслеты, кольца и серьги.