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Украшения

Ювелирный дом TOUS представил новую коллекцию Areia

Испанский ювелирный дом выпустил новую коллекцию. Areia вдохновлена подводным миром и богатствами, которые можно найти на дне морей. Изделия из новой коллекции украшены жемчугом и благородными камнями — ониксами, сердоликом, изумрудами, перидотами, сапфирами, цитринами, рубинами. Основной материал кулонов, браслетов, сережек — серебро, золото, розовый и золотистый вермель. Каждое украшение дополнено декоративным элементом в виде сердца или фирменным мишкой TOUS.

Фото: архив пресс-службы

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