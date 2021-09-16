5 ювелирных тенденций осени: массивные кольца-трансформеры, киберпанк и биколорность металлов

Хит моей новой коллекции — тяжелый чокер с битыми звеньями, фаворит для костюмного декольте. Маст-хэвы — двухцветные серьги-кресты из серебра с латунной вставкой — готичные и классно смотрятся по одной, браслет и кольца-цепи нового плетения, которое мы на- звали «Ловец снов». Пышная форма звена, нарядное мерцание, эластичность — их идеально сочетать с черным лаковым плащом или потрепанным денимом.

В украшениях делаем акцент на краски, биколорность металлов, приветствуем киберпанк, массивные цепи и экоматериалы. Все, что выглядит странно и максимально несерьезно, чтобы называться ювелиркой, — хороший выбор. Мои любимчики — российские ювелиры: татуированные печатки Даши Федоровой, кольца Deforme из цветной глины с кристаллами, серьги птички и рыбоньки от Milk United, бисер- ные фенечки от Phenomenal Studio. Все это идеально подойдет и к серому «бабушкиному» свитеру, и к строгому power suit.

С кислотным пиджаком надеваем серьги-конструкторы от MOSSA, массивные цепи Recycle.Object или Philippe Audibert, кольца-кольчуги DGLS Craft и пирсингованные каффы Nullum, с кружевным платьем — украшения грубой обработки Verba или панковые новинки Lollipops от Avgvst.