5 ювелирных тенденций осени: массивные кольца-трансформеры, киберпанк и биколорность металлов

О том, какие украшения носить, как и чем их сочетать мы решили узнать из первых уст и рук. О тонкостях стайлинга и тенденциях индустрии украшений рассказывают сами ювелиры — основатель 22.77.jewelry Алексей Черкасов и создательница Ekaterina Tolstaya Jewelry Екатерина Толстая.
Брутальные украшения его бренда 22.77. jewelry носят фэшиониста на максималках: гитарист Little Big Сергей Макаров, дизайнер Лилия Киселенко и основатель Федерации серфинга Сергей Расшиваев
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Пиджак Jil Sander, водолазка Alyx (Babochka Concept Store, Nevsky 152), кольца и каффы 22.77.jewelry
Хит сезона — новая версия массивного кольца Proportion 22.77. Фактурное кольцо из титана и латуни, вдохновленное функциональным дизайном и простотой Баухауса, теперь стало трансформером — его можно носить разными способами. Над брендом мы работаем с женой, я делаю суровые минималистичные украшения из металла, Настя — более изящные из серебра, которые мы обрабатываем вручную, используем 3D-печать и литье.
С чем носить украшения 22.77.jewelry? С вещами от петербургских дизайнеров: шляпами Reward Hats и панковскими свитерами ручной вязки Ugly Sweater Club. Еще в нашем климате всегда выручает многослойность и винтажные легендарные американские кожаные куртки Schott.
В шоуруме 47 Store создательницы марки Ekaterina Tolstaya Jewelry выставлены не только ее кружевные кольца, сережки-трансформеры и гвоздики-кораллы, но и классные российские ювелирные бренды. Так победим!
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Свитер Jacquemus, брюки The Attico (Babochka Concept Store, Nevsky 152), серьги, колье, браслет и кольца Ekaterina Tolstaya
Хит моей новой коллекции — тяжелый чокер с битыми звеньями, фаворит для костюмного декольте. Маст-хэвы — двухцветные серьги-кресты из серебра с латунной вставкой — готичные и классно смотрятся по одной, браслет и кольца-цепи нового плетения, которое мы на- звали «Ловец снов». Пышная форма звена, нарядное мерцание, эластичность — их идеально сочетать с черным лаковым плащом или потрепанным денимом.
В украшениях делаем акцент на краски, биколорность металлов, приветствуем киберпанк, массивные цепи и экоматериалы. Все, что выглядит странно и максимально несерьезно, чтобы называться ювелиркой, — хороший выбор. Мои любимчики — российские ювелиры: татуированные печатки Даши Федоровой, кольца Deforme из цветной глины с кристаллами, серьги птички и рыбоньки от Milk United, бисер- ные фенечки от Phenomenal Studio. Все это идеально подойдет и к серому «бабушкиному» свитеру, и к строгому power suit.
С кислотным пиджаком надеваем серьги-конструкторы от MOSSA, массивные цепи Recycle.Object или Philippe Audibert, кольца-кольчуги DGLS Craft и пирсингованные каффы Nullum, с кружевным платьем — украшения грубой обработки Verba или панковые новинки Lollipops от Avgvst.
Текст: Татьяна Зиза, Ксения Гощицкая
Фото: Дима Табу
Худрук: Яна Милорадовская
Стиль: Эльмира Тулебаева, Дарья Пашина
Визаж: Саша Строганова
Волосы: Сергей Хорев Hair by Irina Anderson
Благодарим Babochka Concept Store, Nevsky 152 за помощь в организации съемки
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