Rolex, Zenith, Hublot и еще 8 главных часовых новинок сентября

Цельнокерамические часы Rado зацвели жасмином в плодоносном союзе с организацией «Великие итальянские сады», которая объединяет частные имения и ботанические парки в 14 регионах Италии, в Ватикане, Швейцарии и на Мальте. Предлагаем составить график их посещения в постпандемию и отсчитывать время стрелками цвета розового золота по бриллиантовым индексам. Взмахивать руками в нетерпении хотя бы раз в три дня будет нелишним — запас хода у автоматического механизма составляет 80 часов.