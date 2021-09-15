Rolex, Zenith, Hublot и еще 8 главных часовых новинок сентября

Легче, тоньше, стройнее! Но нет, бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина говорит это не про нас, а про первые часы сентября.
Chronomaster Revival Safari
Zenith
Реинкарнация винтажного хронографа A384 в новом «теле» — это геометрия, размер и пропорции модели 1969 года, но в других цветах и материалах: корпус новинки сделан из легковесного титана с микроструйной обработкой.
Big Bang Unico Summer
Hublot
Корпус из анодированного алюминия окрашен в нежно-бирюзовый — и благодаря этой инновационной технологии сохранит оттенок (а также мягкий блеск и ударопрочность) навсегда. Легкие часы выпущены нумерованной серией всего в двести экземпляров.
Black Bay Ceramic
Tudor
Трехстрелочник в черной академической мантии из керамики с механизмом из черненой стали и вольфрамовым ротором стал в портфеле марки первым, кто сдал экзамен на степень мастера-хронометра по сертификации METAS.
Seamaster Diver 300M 007 Edition
Omega
Ждем сентябрьскую премьеру «Не время умирать» еще и потому, что Бонд будет флексить там в новых (уже десятых за «бондиану») часах Omega. У новобранцев — алюминиевые циферблат и безель, тонкий корпус из титана и шифр на задней крышке.
The Longines Master Collection
Longines
Очевидное — невероятное: часовщики из Сент-Имье смогли уместить в изящный корпус диаметром 34 миллиметра автоматический механизм с индикатором даты вокруг указателя фаз Луны.
Big Bang Sang Bleu II
Hublot
Архитектура тоже может приходить в движение — доказано фильмами Нолана и удивительными часами Big Bang Sang Bleu II в граненых 45-миллиметровых корпусах из синей, серой или белой керамики. Сложные стрелки несколько мгновений в полдень демонстрируют идеальную симметрию. За их вращение отвечает мануфактурный автоматический флайбэк-хронограф UNICO с трехдневным запасом хода.
Chronomaster Open Cohiba 55th Anniversary
Zenith
Скрученные вручную сигары Cohiba и механизм El Primero почти ровесники — они появились на свет в 1966 и 1969 годах. И давно сдружились: лимитированный запуск часов в коллаборации с кубинской маркой состоялся уже в шестой раз. Сейчас скелетонизированный циферблат Chronomaster Open Cohiba 55th Anniversary перекликается с дизайном бумажных сигарных лент всеми цветами — желтым, белым и черным. А ремешок из кожи аллигатора напоминает о давних соседях гаванской фабрики.
Oyster Perpetual Datejust 36
Rolex
Пальмовая ветвь выгравирована на оливковом циферблате, маркируя, будем считать, награду небезызвестного кинофестиваля за самый точный технический прием — использование мануфактурного калибра 3235 с анкерным колесом из фосфорно-никелевого сплава, который абсолютно равнодушен к воздействию магнитных полей. Окружают его корпус, стрелки и метки из фирменной стали Oystersteel — с добавкой молибдена против коррозии и меди против кислоты: такую разработали и используют в Rolex с 1985 года.
True x Great Gardens of the World
Rado
Цельнокерамические часы Rado зацвели жасмином в плодоносном союзе с организацией «Великие итальянские сады», которая объединяет частные имения и ботанические парки в 14 регионах Италии, в Ватикане, Швейцарии и на Мальте. Предлагаем составить график их посещения в постпандемию и отсчитывать время стрелками цвета розового золота по бриллиантовым индексам. Взмахивать руками в нетерпении хотя бы раз в три дня будет нелишним — запас хода у автоматического механизма составляет 80 часов.
Seamaster Aqua Terra
Omega
Часы Aqua Terra никогда не скрывали своего происхождения: смешанный брак дайверского и наземного хронометров считывается по самому названию этой коллекции. Циферблат новых часов в 38-миллиметровом стальном корпусе больше всех выиграл в генетической лотерее, взяв самое симпатичное от обеих родовых веток: на зеленом, как лужайка, покрытии «солнечный луч» пришвартованы индексы в форме парусника с перламутровой накладкой и дрейфует маленький спасательный круг секундного счетчика (новшество для Aqua Terra!).
Фото: архивы пресс-служб
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