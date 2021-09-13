Zenith и художник Фелипе Пантоне создали часы DEFY 21 Double Tourbillon. Они выпущены в единственном экземпляре

Корпус DEFY 21 Double Tourbillon полностью выполнен из прозрачного сапфирового стекла, через которое свет беспрепятственно попадает на красочные детали. На часовую и минутную стрелки также нанесено PVD-покрытие с радужным градиентом, а их форма напоминает молнии — повторяющийся элемент в работах Фелипе Пантоне. На циферблате часов благодаря лазерной гравировке и лаковому покрытию заметно чередование тонких белых и черных полос. К модели прилагается специальный футляр, напоминающий книгу об искусстве и оригинальная картина Фелипе Пантоне Optichromie 135 Z.