Zenith представили часы Pilot Type 20 Chronograph Silver, вдохновленные дизайном ретро-самолетов

Корпус Pilot Type 20 Chronograph Silver диаметром 45 миллиметров выполнен из чистого серебра, циферблат украшен заклепками, напоминающими металлические панели, с неровной матовой поверхностью. Для максимального удобства цифры большого размера, а стрелки окрашены люминесцентной краской белого цвета. Образ авиатора завершает коричневый ремешок из телячьей кожи с серебряной пряжкой как на пилотских шлемах.