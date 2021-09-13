Zenith представили часы Pilot Type 20 Chronograph Silver, вдохновленные дизайном ретро-самолетов

Швейцарский часовой бренд показал новинку — часы Pilot Type 20 Chronograph Silver. Модель пополнила линию авиационных часов Zenith, а при ее создании мастера вдохновлялись дизайном старинных самолетов. Часы выпущены ограниченным тиражом в 250 экземпляров.
Корпус Pilot Type 20 Chronograph Silver диаметром 45 миллиметров выполнен из чистого серебра, циферблат украшен заклепками, напоминающими металлические панели, с неровной матовой поверхностью. Для максимального удобства цифры большого размера, а стрелки окрашены люминесцентной краской белого цвета. Образ авиатора завершает коричневый ремешок из телячьей кожи с серебряной пряжкой как на пилотских шлемах.
Текст: Татьяна Стяжкина
Фото: архив пресс-службы
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