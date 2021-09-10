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Bvlgari открыли выставку, посвященную эволюции символа змеи, на Неделе дизайна в Милане

На Неделе дизайна в Милане дом Bvlgari открыл выставку под названием «Метаморфозы». Она описывает эволюцию форм и их беспрерывную трансформацию, обновление. В центре внимания — постоянные изменения дизайна Bvlgari и их знакового символа — змеи.

Историю эмблемы, которая олицетворяет идею метаморфоз и возрождения во всех мировых культурах, а с конца 1940-ых годов еще и искусность ювелирного мастерства римского дома, Bvlgari взялись рассказать вместе с международными художниками. Среди них Энн Вероника Янссенс, Адзума Макото, Даана Розегаарде и архитектор Винсент Ван Дуйсен. Каждый автор интерпретировал тему через призму своего художественного видения в инсталляциях. Куратором «Метаморфоз» стала Альба Каппельери, профессор Миланского политехнического университета.

Выставка расположилась в Galleria d'Arte Moderna. Начинается она во внутреннем дворе галереи, занимает пространство парадной лестницы и переходит во внутренние помещения. В качестве кульминации — четыре монографических зала с арт-объектами художников.

Фото: архив пресс-службы

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