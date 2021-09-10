Bvlgari открыли выставку, посвященную эволюции символа змеи, на Неделе дизайна в Милане

Историю эмблемы, которая олицетворяет идею метаморфоз и возрождения во всех мировых культурах, а с конца 1940-ых годов еще и искусность ювелирного мастерства римского дома, Bvlgari взялись рассказать вместе с международными художниками. Среди них Энн Вероника Янссенс, Адзума Макото, Даана Розегаарде и архитектор Винсент Ван Дуйсен. Каждый автор интерпретировал тему через призму своего художественного видения в инсталляциях. Куратором «Метаморфоз» стала Альба Каппельери, профессор Миланского политехнического университета.