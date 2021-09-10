18+
  • Мода
  • Украшения

Продлевать будете? 6 украшений, благодаря которым лето еще задержится

Ювелиры продлевают лето, сплавляя желтое золото с зелеными камнями. Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина не против — она собрала лучшие драгоценные образцы вечного тепла и солнца.

B.Zero1 Rock

Bvlgari

Многоярусное кольцо лучится, как экваториальное солнце, благодаря двойному бриллиантовому гало в полкарата.

Color

Mercury

Гидропонику в жизнь! Поддерживаем эту идею серьгами из белого золота с бриллиантами огранки груша и похожими на зелень горошка овальными изумрудами.

Emerald

Parure atelier

Лист замбийского изумруда весом больше, чем в 10 карат, — вот комнатное растение, которое действительно хотелось бы вырастить в сентябре.

Collection I

Swarovski

Перстень-печатка Chroma вырезан из цельного кристалла. Позолоченный металл лишь обрамляет зеленый «центр» и служит внутренним ободком.

Soulcraft

unode50

Это пляжное украшение берем на запястье на ПМЖ: золотой браслет с муранским стеклом ручной работы отлично сыграется с тренчем.

Nenufar

TOUS

Nenufar — это «кувшинка» по-испански. Такая, как в сентябрьском парке Цитадели в Барселоне, — в цвете сепии, сымитированном золотой вермелью и половиной карата светло-коричневых бриллиантов.

Фото: архивы пресс-служб

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты