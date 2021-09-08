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Теннисист Новак Джокович стал новым амбассадором Hublot

Первая ракетка мира – Новак Джокович – за несколько дней до US Open присоединился к семье Hublot и стал одним из амбассадоров бренда. В числе послов бренда также спортсмены Пеле, Килиан Мбапе, Усэйн Болт и Дастин Джонсон.

Сербский теннисист Новак Джокович не нуждается в представлении – на его счету не только двадцать побед в турнире Большого Шлема, но и олимпийская медаль, именно поэтому сотрудничество Джоковича и Hublot можно считать уникальным. Находясь на пике своего мастерства, теннисист не перестает усердно работать и совершенствоваться – такова и идеология швейцарской часовой компании. По словам спортсмена, он горд стать частью Hublot, тем более в компании других легенд мирового спорта.

Текст: Александра Чижова

Фото: архив пресс-службы

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