Теннисист Новак Джокович стал новым амбассадором Hublot

Первая ракетка мира – Новак Джокович – за несколько дней до US Open присоединился к семье Hublot и стал одним из амбассадоров бренда. В числе послов бренда также спортсмены Пеле, Килиан Мбапе, Усэйн Болт и Дастин Джонсон.
Сербский теннисист Новак Джокович не нуждается в представлении – на его счету не только двадцать побед в турнире Большого Шлема, но и олимпийская медаль, именно поэтому сотрудничество Джоковича и Hublot можно считать уникальным. Находясь на пике своего мастерства, теннисист не перестает усердно работать и совершенствоваться – такова и идеология швейцарской часовой компании. По словам спортсмена, он горд стать частью Hublot, тем более в компании других легенд мирового спорта.
Текст: Александра Чижова
Фото: архив пресс-службы
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