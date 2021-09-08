Теннисист Новак Джокович стал новым амбассадором Hublot

Сербский теннисист Новак Джокович не нуждается в представлении – на его счету не только двадцать побед в турнире Большого Шлема, но и олимпийская медаль, именно поэтому сотрудничество Джоковича и Hublot можно считать уникальным. Находясь на пике своего мастерства, теннисист не перестает усердно работать и совершенствоваться – такова и идеология швейцарской часовой компании. По словам спортсмена, он горд стать частью Hublot, тем более в компании других легенд мирового спорта.