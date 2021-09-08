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​​Swarovski показали новую коллекцию — Collection II, которая объединила наследие бренда, любовь к искусству и агендерность

Collection II — новая коллекция ​​Swarovski, в которой креативный директор Джованна Энгельберт объединила наследие бренда, любовь к искусству и природе. По словам самой Энгельберт в ней читается знаковая для ​​Swarovski богемность, а также отсылки к Баухаусу и зеленым пейзажам Климта. В коллекцию вошли как серьги, браслеты, колье, так и украшения для волос: от классических до стиля панк.

Ювелирные изделия представляют собой сочетание металлов, кристаллов, перфорированных камней, классического и розового золота. Новые украшения не делятся на мужские и женские, они не имеют гендера. Например, браслеты, подвески и серьги SIGNUM с изображением лебедя Swarovski подойдут всем без исключения.

Фото: архив пресс-службы

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