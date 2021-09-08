​​Swarovski показали новую коллекцию — Collection II, которая объединила наследие бренда, любовь к искусству и агендерность

Collection II — новая коллекция ​​Swarovski, в которой креативный директор Джованна Энгельберт объединила наследие бренда, любовь к искусству и природе. По словам самой Энгельберт в ней читается знаковая для ​​Swarovski богемность, а также отсылки к Баухаусу и зеленым пейзажам Климта. В коллекцию вошли как серьги, браслеты, колье, так и украшения для волос: от классических до стиля панк.