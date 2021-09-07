Hublot выпустили часы в коллаборации с французским электронщиком DJ Snake

Швейцарский часовой бренд и звезда электронной сцены представили свою совместную работу — часы Big Bang DJ Snake. На узнаваемом дизайне Big Bang переливается радужное покрытие, которое меняется в зависимости от света и угла зрения. Модель выпущена ограниченной серией, а ее презентация прошла в Париже.
В верхней части циферблата из сапфирового стекла изображена карта мира, которая отсылает к выступлениям DJ Snake по всей планете, а также означает то, что хиты электронщика сделали для него домом целый мир. Корпус 45 милиметров украсили шесть деталей из титана и безель с вырезами. Модель Big Bang DJ Snake дополнена двумя ремешками: первый — с серым, черным и фиолетовым камуфляжным рисунком, второй — с ребристой структурой черного цвета.
Текст: Татьяна Стяжкина
Фото: архив пресс-службы
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.