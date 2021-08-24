В креативном пространстве NoMER пройдет своп-вечеринка

Мультибрендовый проект 47 Store организуют уже второй ювелирный своп. В креативном пространстве NoMER, где расположен один из магазинов проекта, обменяться украшениями — принести то, что уже не хочется носить, и забрать бесплатно что-то новое, можно будет в этот четверг.