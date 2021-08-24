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В креативном пространстве NoMER пройдет своп-вечеринка

Мультибрендовый проект 47 Store организуют уже второй ювелирный своп. В креативном пространстве NoMER, где расположен один из магазинов проекта, обменяться украшениями — принести то, что уже не хочется носить, и забрать бесплатно что-то новое, можно будет в этот четверг.

Команда 47 Store собрала коллекцию винтажных и современных, лаконичных и нарядных, смешных и серьезных сережек, колье, брошей и колец. Кстати, забрать понравившееся можно, даже если вы сами ничего не принесли. А бонусом к свопу вечеринка с игристым и танцевальным плейлистом.

26 августа, с 18:00 до 22:00

Креативное пространство NoMER, Невский пр., 47 (вход с Владимирского пр., 1 или через ресторан Merula)

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