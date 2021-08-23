Hublot открыли бутики на главных курортах средиземноморья и запустили коллекцию Hublot Loves Mediterranean

Швейцарский часовой бренд Hublot открыл бутики на побережье Средиземного моря. В каждом из них, помимо основных новинок и любимых коллекций, можно найти лимитированную линейку Hublot Loves Mediterranean.
Модель Classic Fusion Chronograph Boutique Forte dei Marmi бренд презентовал в бутике на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Часы выпущены ограниченной серией в 35 экземпляров, имеют бежевый корпус и каучуковый ремешок. Еще одна модель представлена в другом регионе Италии — на острове Капри. Вдохновленные потрясающими пейзажами, роскошными яхтами и живописной улицей Витторио Эмануэле, где и находится бутик Hublot, мастера создали Classic Fusion Chronograph Boutique Capri. Это часы в титановом корпусе в керамическом безеле лазурного цвета с полосатым каучуковым ремешком.
Греческий остров Миконос, которые славится своими пляжами и ночными клубами, стал вдохновением для часов Classic Fusion Chronograph Boutique Mykonos. Сочетание темно-синего с теплом розового золота напоминает закат, которым ежедневно наслаждаются жители и гости острова.
В основе часов, представленных в бутике турецкого города Бодрум, — цвета Эгейского моря. Отсюда и цветовая палитра модели Classic Fusion Chronograph Boutique Bodrum — циферблат и ремешок выполнены в синих оттенках.
Последней точкой в средиземноморском путешествии Hublot стала Ибица. Часы Classic Fusion Chronograph Boutique Ibiza имеют механизм с автоподзаводом, который бьется в ритме острова с частотой 28 800 колебаний в час. Корпус выполнен из керамики в синем цвете, циферблат украшен эмблемой острова Flower Power, а ремешок из белой кожи дополнен синей строчкой.
Текст: Татьяна Стяжкина
Фото: архивы пресс-службы
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