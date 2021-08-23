Hublot открыли бутики на главных курортах средиземноморья и запустили коллекцию Hublot Loves Mediterranean

Модель Classic Fusion Chronograph Boutique Forte dei Marmi бренд презентовал в бутике на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Часы выпущены ограниченной серией в 35 экземпляров, имеют бежевый корпус и каучуковый ремешок. Еще одна модель представлена в другом регионе Италии — на острове Капри. Вдохновленные потрясающими пейзажами, роскошными яхтами и живописной улицей Витторио Эмануэле, где и находится бутик Hublot, мастера создали Classic Fusion Chronograph Boutique Capri. Это часы в титановом корпусе в керамическом безеле лазурного цвета с полосатым каучуковым ремешком.