Не только часы: 6 моделей, которые показывают больше, чем время

Матовый титановый корпус диаметром 45 миллиметров будто высечен из каменной глыбы. Граненое кольцо под безелем, крупные кнопки хронографа, счетчик со шкалой в 1/100 секунды, завинчивающаяся заводная головка, водостойкость до 200 метров и ремешок из непромокаемого текстиля с застежкой велкро (впервые у Zenith) дают понять, что эти часы готовы к приключениям. Например, к гонкам на электровнедорожниках Extreme E, хронометристом и партнером-учредителем которых в 2021 году стала швейцарская мануфактура. Следующий этап — 28 августа в Гренландии!