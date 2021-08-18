Не только часы: 6 моделей, которые показывают больше, чем время

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина собрала часы-шоумейкеры, способные показывать и подсказывать не только который час. Они также демонстрируют искусство, определяют скорость, пульс и тайминг сразу нескольких часовых зон.
Petite Heure Minute “Dragon”
Jaquet Droz
Автор обложек и иллюстраций к книгам Толкина (и дизайна сказочных персонажей в кинотрилогии Питера Джексона!) Джон Хау изобразил родственника Смауга в технике горячей эмали на циферблате 36 золотых часов.
Spirit Of Big Bang Tourbillon 5-day Power Reserve Carbon White
Hublot
Корпус, задняя крышка и безель из карбона с включениями стеклянных микроволокон (они нужны для усиления прочности материала) оберегают скелетонированный мануфактурный механизм HUB6020 с турбийоном и невероятным пятидневным запасом хода — его индикатор виден в положении «8 часов».
Connected
TAG Heuer
Смарт-часы в корпусе из стали и керамики подгрузили новые приложения и вынуждают нас заняться плаванием, спортивной ходьбой, фитнесом, гольфом, ездой на велосипеде или бегом. В бассейне трекер следит за скоростью, стилем плавания и количеством гребков, а на беговой дорожке — за пульсом и темпом.
Chronomaster Revival A3817
Zenith
Выпущенная в 1971 году модель A3817 разошлась по миру серией всего в тысячу экземпляров, оставив безутешными многих коллекционеров. Приветствуем камбэк редких часов по подлинным чертежам с сохранением исходных пропорций и отделки!
True Square x Thukral & Tagra Over the Abyss
Rado
Коллаборация Rado c дизайнерским дуэтом Джитена Тхукрала и Сумира Тагры из Нью-Дели породила керамические часы с уникальным отображением времени: похожие на фейерверк 37 стрелок показывают тайминг сразу нескольких часовых зон.
Defy Extreme
Zenith
Матовый титановый корпус диаметром 45 миллиметров будто высечен из каменной глыбы. Граненое кольцо под безелем, крупные кнопки хронографа, счетчик со шкалой в 1/100 секунды, завинчивающаяся заводная головка, водостойкость до 200 метров и ремешок из непромокаемого текстиля с застежкой велкро (впервые у Zenith) дают понять, что эти часы готовы к приключениям. Например, к гонкам на электровнедорожниках Extreme E, хронометристом и партнером-учредителем которых в 2021 году стала швейцарская мануфактура. Следующий этап — 28 августа в Гренландии!
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.