Соединение природы и дизайна в линейке часов Rado True x Great Gardens of the World

Новая линейка часов Rado True x Great Gardens of the World вдохновлена непредсказуемостью окружающего мира, органичными формами, текстурами и цветами природы. Rado создали три модели в утонченном и при этом футуристичном стиле, основными элементами которых стали жасмин и дуб. Цветок как символ чувственности, дерево – силы и благородства.
Модель Chapter 1 («Глава 1») выполнена из керамики яркого бирюзового, нового для Rado, цвета. Перламутровый циферблат украшен филигранными листочками жасмина из перегородчатой эмали и дополнен стрелками цвета розового золота. У циферблата, покрытого сапфировым стеклом, 12 бриллиантовых делений. Задняя крышка корпуса из титана оснащена окошком из дымчатого стекла – это позволяет наблюдать за работой механизма, у которого запас хода до 80 часов.
Посвящена жасмину и модель Chapter 2 («Глава 2»): строгое исполнение из черной керамики дополняет роскошный циферблат, украшенный цветами жасмина в цвете розового золота. Как и у первой модели, задняя крышка сделана из титана, но уже с PVD покрытием черного цвета, а внутри часов аналогичный механизм калибра R763.
В основе дизайна Chapter 3 («Глава 3») образ дуба. Часы выполнены из гладкой керамики, у них перламутровый циферблат, который переливается от черного до изумрудного цвета.
Текст: Александра Чижова
Фото: архивы пресс-службы
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