Соединение природы и дизайна в линейке часов Rado True x Great Gardens of the World

Модель Chapter 1 («Глава 1») выполнена из керамики яркого бирюзового, нового для Rado, цвета. Перламутровый циферблат украшен филигранными листочками жасмина из перегородчатой эмали и дополнен стрелками цвета розового золота. У циферблата, покрытого сапфировым стеклом, 12 бриллиантовых делений. Задняя крышка корпуса из титана оснащена окошком из дымчатого стекла – это позволяет наблюдать за работой механизма, у которого запас хода до 80 часов.