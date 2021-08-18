Самые тонкие часы в мире, модель с павлиньим пером и узором матлассе: Bvlgari презентовали свои новинки

Три первые модели – новинки из коллекции Divas’ Dream Peacoc, главный персонаж которой — павлин. Циферблат часов Divas’ Dream Peacock Dischi, выпущенных лимитированной серией из пятидесяти экземпляров, украшен аппликацией из натурального павлиньего пера, циферблат Divas’ Dream Peacock Diamonds — изображением павлина на перламутровом фоне, Divas’ Dream Peacock Tourbillon Lumière, в количестве десяти экземпляров, — аппликацией из натурального павлиньего пера и бриллиантами. Все три модели выполнены с помощью древних декоративных техник: маркетри, миниатюрной росписи и выемчатой отделки, – эти техники Bvlgari используют уже более 130 лет.