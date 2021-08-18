Самые тонкие часы в мире, модель с павлиньим пером и узором матлассе: Bvlgari презентовали свои новинки

Ювелирная компания Bvlgari показала свои часовые новинки во время Московских часовых дней. Представленные модели иллюстрируют современный взгляд бренда на часовое искусство и подтверждают авторитет швейцарской мануфактуры Bvlgari.
Три первые модели – новинки из коллекции Divas’ Dream Peacoc, главный персонаж которой — павлин. Циферблат часов Divas’ Dream Peacock Dischi, выпущенных лимитированной серией из пятидесяти экземпляров, украшен аппликацией из натурального павлиньего пера, циферблат Divas’ Dream Peacock Diamonds — изображением павлина на перламутровом фоне, Divas’ Dream Peacock Tourbillon Lumière, в количестве десяти экземпляров, — аппликацией из натурального павлиньего пера и бриллиантами. Все три модели выполнены с помощью древних декоративных техник: маркетри, миниатюрной росписи и выемчатой отделки, – эти техники Bvlgari используют уже более 130 лет.
Новая модель появилась и в линейке Bvlgari Bvlgari. BB 2021 имеет характерную круглую и простую форму и двойную гравировку на безеле. Часы выполнены из стали и представлены в двух вариантах: серебряные с бриллиантовыми маркерами часовой шкалы и черные.
Коллекция Color Treasures пополнилась четырьмя моделями коктейльных часов. Это Divas’ Dream Divissima в двух вариантах исполнения: полностью бриллиантовые и часы с бриллиантами и изумрудами. Еще одни новички — Allegra — впечатляют подборкой драгоценных камней: цитрины, аметисты, перидоты, голубые топазы и родолиты, словно вращающиеся вокруг перламутрового циферблата. Есть вариант как в белом, так и в розовом золоте, на ремешках из кожи аллигатора.
Кроме того, Bvlgari создали Octo Finissimo Perpetual Calendar — самый тонкий вечный календарь в мире. У владельца часов будет возможность до февраля 2100 года узнавать время и дату без ручной настройки календарного устройства. Толщина модели всего 5,80 миллиметров, она есть в титановом и платиновом исполнении.
Еще три новинки вошли в коллекцию Serpenti. Они созданы под вдохновением классической модели исторических часов 1957 года с квадратным циферблатом и браслетом. Часы-змейки украшены узором матлассе (выпуклый орнамент, напоминающий стеганый), а выполнены из драгоценного розового или белого золота, инкрустированного бриллиантами.
Текст: Татьяна Стяжкина
Фото: архивы пресс-службы
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