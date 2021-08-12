В онлайн-бутике Zenith представили культовую коллекцию винтажных часов, среди которых модель G381, созданная в 1971 году

Легендарные G381 были разработаны еще в 1969 году и оснащены круглым корпусом, десятичной и тахиметрической шкалой и самой ранней версией оригинального автоматического механизма с высокочастотным хронографом El Primero. Все детали превосходно сохранились, поскольку часы никогда не носили, что сделало модель более уникальной. Спустя 50 лет G381 стала первыми часами, представленными в онлайн-бутике ZENITH ICONS.