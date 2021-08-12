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В онлайн-бутике Zenith представили культовую коллекцию винтажных часов, среди которых модель G381, созданная в 1971 году

Отреставрированные и сертифицированные Мануфактурой в Ле-Локле часы ZENITH ICONS после дебюта в Гиндзе и Шанхае появятся в онлайн-бутиках Европы, Японии и США. В коллекции будут и уникальная золотая модель El Primero: G381, созданная в 1971 году.

G381 презентовали в Париже на VIVATECH 2021, крупнейшей в Европе выставке стартапов и технологий. По словам Жюльена Торнара, генерального директора Zenith, Мануфактура полностью отвечает принципам экологически-ориентированной экономики — часы ZENITH ICONS обретают создаются из переработанных материалов. 

Легендарные G381 были разработаны еще в 1969 году и оснащены круглым корпусом, десятичной и тахиметрической шкалой и самой ранней версией оригинального автоматического механизма с высокочастотным хронографом El Primero. Все детали превосходно сохранились, поскольку часы никогда не носили, что сделало модель более уникальной. Спустя 50 лет G381 стала первыми часами, представленными в онлайн-бутике ZENITH ICONS.

Текст: Александра Чижова

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