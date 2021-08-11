Zenith обновили коллекцию DEFY Midnight, созданную специально для женщин

Одна из особенностей часов из коллекции DEFY Midnight — механизм замены ремня, позволяющий быстро сменить стальной браслет на каучуковый или тканевый. К слову, Zenith расширили выбор сменных ремней — теперь они не только из разных материалов, но и разных цветов: розового, оранжевого, светло-коричневого. Также бренд впервые представил ремни из стопроцентной эко-кожи, они представлены в оттенках хаки и бежевом.