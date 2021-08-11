Zenith обновили коллекцию DEFY Midnight, созданную специально для женщин

Первую коллекцию специально для женщин DEFY Midnight Zenith выпустили в 2020 году. В ней бренд сделал и делает акцент на решительность и упорство женщин, стремящихся осуществить свои мечты.
Одна из особенностей часов из коллекции DEFY Midnight — механизм замены ремня, позволяющий быстро сменить стальной браслет на каучуковый или тканевый. К слову, Zenith расширили выбор сменных ремней — теперь они не только из разных материалов, но и разных цветов: розового, оранжевого, светло-коричневого. Также бренд впервые представил ремни из стопроцентной эко-кожи, они представлены в оттенках хаки и бежевом.
Кроме обновлений в коллекции, обновления идеологические. Бренд создал проект ZENITH DREAMHERS, героинями которого стали четыре вдохновляющие женщины, олицетворяющие концепцию коллекции DEFY Midnight.Это дизайнер родом из Алжира Жизлан Гуэнез, итальянско-канарская гонщица Кристин Джампаоли Зонка, австралийская предпринимательница и тренер Эмили Брэбон-Хеймс, а также предпринимательница и тренер по здоровью и стилю Мелоди Хсу.
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