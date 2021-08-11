Chopard представили новинки: подвеска из этичного розового золота и часы в честь перевала Ратикоза

Швейцарский бренд часов и ювелирных украшений показал свои летние новинки. Первая — часы из коллекции Happy Fish с рыбой на сапфировом циферблате из переливающегося голубого перламутра. На колышущихся волнах, которые возникают благодаря плавным линиям и слегка выпуклым формам, танцуют семь сверкающих плавающих бриллиантов. Форма новых часов идентична модели созданной в 1993 году сопрезидентом и художественным директором Chopard Каролиной Шойфеле.
Коллекцию Happy Hearts дополнили две подвески из 18-каратного этичного розового золота. Они украшены букетами из перламутровых сердец, через которые просвечивает еще одно маленькое сердце с плавающим бриллиантом — фирменный элемент Chopard.
Еще одна новинка — спортивные, но в тоже время элегантные часы Happy Ocean. Они созданы из золота и стали и способны погрузиться под воду на 300 метров. Серо-голубой циферблат с узором из волнообразных голубых полос на блестящем голубом фоне сочетается по тону с ободком и ремешком. Бонусом: пять плавающих бриллиантов.
Часы Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa созданы в честь легендарного перевала Ратикоза в Италии. Знаменит он тем, что его высота — 1000 метров над уровнем моря, и именно здесь проходила гонка 1000 Miglia в 1955 году. Аллюзии на соревнования стали основой для дизайна часов, который соединяет точную механику и ретроэстетику.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.