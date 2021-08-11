Chopard представили новинки: подвеска из этичного розового золота и часы в честь перевала Ратикоза

Еще одна новинка — спортивные, но в тоже время элегантные часы Happy Ocean. Они созданы из золота и стали и способны погрузиться под воду на 300 метров. Серо-голубой циферблат с узором из волнообразных голубых полос на блестящем голубом фоне сочетается по тону с ободком и ремешком. Бонусом: пять плавающих бриллиантов.