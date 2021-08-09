Легкоатлетка и участница Олимпийских игр Муджинга Камбунджи стала посланником бренда Hublot

Спортсменка

«Время и контроль за временем – важная часть моей повседневной жизни. Я обожаю улучшать свои результаты, поэтому я очень рада присоединиться к семье Hublot и ее посланникам, каждый из которых так же стремится быть первым, уникальным и отличным от других. Что бы я ни делала, я всегда стараюсь сделать это лучше, чем в предыдущий раз. Я обожаю скорость и постоянно ставлю себе всё новые цели, стремясь достичь большего и превзойти саму себя».