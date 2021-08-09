Легкоатлетка и участница Олимпийских игр Муджинга Камбунджи стала посланником бренда Hublot

В семье часового бренда Hublot пополнение — к ней присоединилась легкоатлетка Муджинга Камбунджи, выступающая за Швейцарию. У Hublot и спортсменки много общего, например, стремление к новым рекордам. Камбунджи стала самой быстрой швейцарской легкоатлеткой в истории и первой, кому удалось побить исторический 11-секундный рекорд на 100-метровой дистанции. Кроме того, она — обладательница национальных рекордов на дистанциях 60, 200 и 4 x 100 метров.
Муджинга Камбунджи
Спортсменка
«Время и контроль за временем – важная часть моей повседневной жизни. Я обожаю улучшать свои результаты, поэтому я очень рада присоединиться к семье Hublot и ее посланникам, каждый из которых так же стремится быть первым, уникальным и отличным от других. Что бы я ни делала, я всегда стараюсь сделать это лучше, чем в предыдущий раз. Я обожаю скорость и постоянно ставлю себе всё новые цели, стремясь достичь большего и превзойти саму себя».
На Олимпийских играх в Токио легкоатлетку сопровождала минималистичная модель Classic Fusion Titanium 33 мм с тремя стрелками – часовой, минутной и секундной – и хорошо различимым указателем даты, чтобы всегда контролировать время. Муджинга Камбунджи выбрала версию из титана. Прочные часы отличаются черным циферблатом и черным каучуковым ремешком.
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