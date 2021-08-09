8 украшений в стиле ар-нуво: от творений петербургского дизайнера до самых дорогих в истории

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина повелевает: сливаемся с природой в ар-нуво из драгметаллов. А мы и не против!
Les Petales Place Vendome
Mikimoto
Ар-нуво как он есть: длинную трехрядную нить из жемчуга акойя скрепляют лепестки роз с бриллиантовым паве.
Portraits of Nature
De Beers
Бабочка исчезающего вида данаида монарх застыла энтомологическим экспонатом в белом золоте. Но оживает на свету, как только открытый «маркиз» пропускает лучи 58 гранями.
Vertograd
Axenoff
На покрытых сапфирной росой ветках поспели ягоды из кушонов хризолита с прожилками и просветами — как крыжовник, только лучше!
«Пума»
Hands Remember
Серьги-пумы из белого золота с изумрудными глазами подражают старшим — гранитным львам Васильевского острова, которые держат в пасти причальные кольца.
«Завитки»
Ekaterina Tolstaya
Петербургский ювелир мощно (вручную!) завернула серебряную петлю, к которой питали слабость ювелиры начала XX века, называя этот изгиб «ударом бича».
Magnifica
Bvlgari
В коллекцию высокого ювелирного искусства Magnifica вошли 350 предметов категории piece of art. Каждый шестой из них стоит больше миллиона евро. Цена сложена из стоимости огромных и редких камней (шпинель в 131 карат из Таджикистана или 93-каратный колумбийский изумруд) и тысяч высококвалифицированных человеко-часов труда римских геммологов, художников и закрепщиков.
Tanzanite
Parure Atelier
Синий, как Индийский океан у берегов Занзибара, девятикаратный танзанит оформлен в багетную рамку из белого золота и бриллиантов круглой и грушевидной огранки. За самоцветами из Восточной Африки геммологи петербургского ателье регулярно выезжают на сафари. И готовы вручную упаковать блестящий трофей в кастом-украшение максимум за месяц.
«Пленительная роскошь»
Maxim Demidov
Серьги с таким неймингом сразу претендовали на особое место — и получили его вместе с главной медалью на международной ювелирной выставке Junwex 2020 Дело было, конечно, не только в исполинских желтых сапфирах весом почти в 55 карат, но и в том, что присыпанные бриллиантами цвета «шампань» шри-ланкийские самоцветы разной огранки вписались в супертренд непарных украшений.
Фото: архивы пресс-служб, Pexels
Визуал: Татьяна Стяжкина
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