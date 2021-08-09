8 украшений в стиле ар-нуво: от творений петербургского дизайнера до самых дорогих в истории

Серьги с таким неймингом сразу претендовали на особое место — и получили его вместе с главной медалью на международной ювелирной выставке Junwex 2020 Дело было, конечно, не только в исполинских желтых сапфирах весом почти в 55 карат, но и в том, что присыпанные бриллиантами цвета «шампань» шри-ланкийские самоцветы разной огранки вписались в супертренд непарных украшений.