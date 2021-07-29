В римском бутике Bvlgari открылось выставочное пространство DomvsAvrea

DomvsAvrea — часть музея Bvlgari Domvs. Новая площадка на первом этаже показывает украшения прошлого, музей на втором — современное ювелирное искусство. Среди экспонатов первой выставки в DomvsAvrea под названием Quintessentially BVLGARI украшения, которые ранее никогда не выставлялись. Это браслет 1950-х годов с рубинами, бриллиантами, принадлежавший жене известного римского финансиста и элегантный сет из платины и бриллиантов 1940-х годов, которым владела испанская аристократическая семья.