Hublot, Zenith, TAG Heuer и еще 5 главных часовых новинок месяца

У хронографа Longines, с которым отважная Амелия Эрхарт дважды в одиночку пересекла Атлантику в 1928 и 1932 годах, был белый циферблат. По-родственному похожие на него часы коллекции Spirit до сих пор носили черный, серебристый или синий. Но новый зеленый циферблат с бежевым покрытием стрелок лучше всего вписался бы в винтажный лук первой авиаторки в ее летном костюме цвета хаки. Правда, со времен Амелии часы-пилоты заметно подросли: сегодняшние Longines Spirit Green вышли в корпусах 40 и 42 мм против скромных 35 вековой давности.