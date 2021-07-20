Hublot, Zenith, TAG Heuer и еще 5 главных часовых новинок месяца

Землистые, терракотовые, красные — одни часы жгут, другие зеленеют и сливаются с природой, а третьи превращаются в арт-объект. Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина собрала лучшие все!
Big Bang One Click 33
Hublot
Благодаря системе One Click к изящным женским часам в корпусе из золота King Gold с автоматическим механизмом могут подойти сразу семь сменных каучуковых ремешков. Самый огненный — терракотовый!
Datejust 36
Rolex
Golden hour навечно застрял в пальмовых листьях на циферблате новых часов с рифленым безелем и мануфактурным калибром 3235: от действия жары и магнитных полей его защищает анкерное колесо из фосфорно-никелевого сплава.
Freelancer Calibre RW1212 Skeleton Automatic Bronze
Raymond Weil
Скелетон в корпусе из нержавеющей стали с массивным бронзовым безелем посажен на ремешок из состаренной коричневой кожи.
Chronomaster Revival A385
Zenith
Прототип этой модели прошел в 1970 году испытание пристегнутым к шасси Боинга, следующего по маршруту Париж — Нью-Йорк. И выдержал все ветра и холода! Современные часы (отличия: сапфировое стекло над циферблатом и в качестве задней крышки) так же фантастически выносливы.
Happy Sport
Chopard
Восемь бриллиантов неистово кружатся по диску алого цвета. Держит их в рамках 33-миллиметровый корпус из розового золота.
Aquaracer Professional 300
TAG Heuer
Коллекции Aquaracer больше сорока лет: трехстрелочник Heuer No 844 задал золотой (строго говоря, стальной) стандарт дайверских часов еще в 1978-м. С тех пор их видовые признаки — однонаправленный граненый безель, крупные люминесцентные метки, плотно завинчивающаяся заводная головка — оставались неизменными. Эволюция затронула этим летом поворотный механизм безеля, который теперь вращается бесшумно, и минутную стрелку, светящуюся другим оттенком для лучшей ориентации на глубине.
Longines Spirit Green
Longines
У хронографа Longines, с которым отважная Амелия Эрхарт дважды в одиночку пересекла Атлантику в 1928 и 1932 годах, был белый циферблат. По-родственному похожие на него часы коллекции Spirit до сих пор носили черный, серебристый или синий. Но новый зеленый циферблат с бежевым покрытием стрелок лучше всего вписался бы в винтажный лук первой авиаторки в ее летном костюме цвета хаки. Правда, со времен Амелии часы-пилоты заметно подросли: сегодняшние Longines Spirit Green вышли в корпусах 40 и 42 мм против скромных 35 вековой давности.
Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue
Hublot
Циферблат Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue стал уникальным выставочным залом для картины Lipstick — одной из самых известных работ французского графика Марка Ферреро. Посмотреть на этот объект искусства в 39-миллиметровой «раме» из стали и синей керамики можно только в российских бутиках бренда. Часы вышли сверхограниченной серией всего в 25 экземпляров. Коллекционеры открывают охоту!
Фото: архивы пресс-служб
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