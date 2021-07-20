Магазин украшений 47 Store устраивает своп-вечеринку в этот четверг

В мультибрендовом магазине 47 Store (том, что в креативном пространстве NoMer) в этот четверг пройдет своп украшений. Его главная миссия не отличается от миссии своп-вечеринок с одеждой — поддержка осознанного потребления. Организаторы будут раздавать украшения, которые уже не носят, и просят гостей принести свою бижутерию, лежащую без дела, если такая имеется. Если нет — можно просто прийти и взять в своп-холле 47 Store то, что понравится, а еще выпить бокал игристого.