Messika выпустили коллекцию украшений, вдохновленную танцем. Ее представила танцовщица и хореограф Фанни Сейдж

На создание новой коллекции высокого ювелирного искусства Magnetic Attraction дизайнера Messika Валери Мессику вдохновил танец. Именно поэтому украшения буквально движутся и парят. В коллекцию вошли пять сетов с бриллиантами разных форм, желтыми бриллиантами и камнями грушевидной огранки. Представила их — французская танцовщица и хореограф Фанни Сейдж.
Сеты Pear lover и Pear Appeal посвящены бриллианту грушевидной огранки, Diamond magnet — камням разных форм, цветов и размеров, среди них — бриллианты изумрудной огранки. В сет Magnetic love вошли украшения из белого камня, дополненные нежно-розовым и синим бриллиантами огранки «маркиз». Dancing on air состоит из моносерьги-кольца, браслетов на щиколотку и запястье. Всего в коллекции 16 украшений.
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