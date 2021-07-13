Messika выпустили коллекцию украшений, вдохновленную танцем. Ее представила танцовщица и хореограф Фанни Сейдж

Сеты Pear lover и Pear Appeal посвящены бриллианту грушевидной огранки, Diamond magnet — камням разных форм, цветов и размеров, среди них — бриллианты изумрудной огранки. В сет Magnetic love вошли украшения из белого камня, дополненные нежно-розовым и синим бриллиантами огранки «маркиз». Dancing on air состоит из моносерьги-кольца, браслетов на щиколотку и запястье. Всего в коллекции 16 украшений.