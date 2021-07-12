Тиара Mercury, кольцо Bvlgari, серьги Parure Atelier: 6 украшений для знойных летних вечеринок

Драгоценный приз для всех любителей сирени: сезон четырехлепестковой флоры во всех отношениях технично продлевает Bvlgari. Цветок из белого золота распустился на новых украшениях коллекции Fiorever, включая кольцо в три охвата, браслет со спрятанным замком, серьги-трансформеры и шестикаратное колье, подвеску которого можно отстегнуть и носить как брошь.