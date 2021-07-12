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Тиара Mercury, кольцо Bvlgari, серьги Parure Atelier: 6 украшений для знойных летних вечеринок

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина констатирует: ювелиры выкладывают камнями закаты. А мы чиллим и любуемся закатами как ювелирными, так и природными.

The Horizon

De Beers

Одна из главных в мире компаний по добыче алмазов даже некрупные камни оформляет эстетски — например, как бриллиантовую дорожку между двух внешних колец из розового золота.

Flower

Mercury

Цветочная тиара из белого золота с бриллиантами трех видов огранки — круглой, груша и маркиз — та единственная гавайская гирлянда, которую можно надеть знойным вечером в Мариинский.

Parure Atelier

Турмалины параиба общим весом почти в 2,5 карата можно носить отдельно как серьги-гвоздики или подсветить гало из бриллиантовых лучей.

B.zero1

Bvlgari

Розовое золото подсвечивает вставку из черной матовой керамики, как вечерние лучи — очертания Колизея.

Luce

Pasquale Bruni

Вереница кругов из розового золота с невидимыми креплениями — это, по замыслу Паскуале Бруни, отраженная в волнах Лигурийского моря луна.

Fiorever

Bvlgari

Драгоценный приз для всех любителей сирени: сезон четырехлепестковой флоры во всех отношениях технично продлевает Bvlgari. Цветок из белого золота распустился на новых украшениях коллекции Fiorever, включая кольцо в три охвата, браслет со спрятанным замком, серьги-трансформеры и шестикаратное колье, подвеску которого можно отстегнуть и носить как брошь.

Фото: архивы пресс-служб

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