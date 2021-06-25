Вечные: 8 моделей часов, которые никогда не выйдут из моды

Совриск на запястье или вечные ценности? «Дайте два», — говорит бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина и показывает избранные модели.
Royal Oak Concept “Black Panther”
Audemars Piguet
Парящий турбийон на циферблате этих сумасшедших часов решительно охраняет супергерой Marvel Черная Пантера. Его фигура из белого золота прорисована лазером, вручную гравирована и расписана одним художником — в общей сложности за 30 часов на каждом из 250 экземпляров серии.
Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire
Hublot
Сапфировое стекло в очередной раз поддалось Hublot: сверхсложный в работе материал впервые в истории приобрел оранжевый оттенок. А из прозрачного сапфира, чтобы не отвлекать внимание от турбийона, сделаны части усовершенствованного механизма — микроротор и три моста. Ограниченная серия часов составила всего 50 экземпляров.
Silver Arrow
Longines
Механизм с автоподзаводом, трехдневным запасом хода, обеспечивающей игнор магнитных полей кремниевой пружиной заключен во вневременную стальную оболочку — blast from the past устраивают выпуклое сапфировое стекло и росчерк на циферблате.
T-My Lady
Tissot
Маленькие (29 мм!), аккуратные и безупречные во всех отношениях часы: стальной браслет и корпус с безелем из полированного розового золота снаружи, механика с автоподзаводом — внутри.
DEFY 21 Felipe Pantone
Zenith
Лимитированный ста экземплярами высокочастотный хронограф создан мастерами мануфактуры Zenith совместно с аргентино-испанским художником Фелипе Пантоне: счетчики, метки и безель расчертили лазером, а мосты и стрелки обработали частицами кремния и трехмерным PVD, который играет на свету радужными бликами.
Defy 21 Ultrablue
Zenith
Швейцарская мануфактура обыгрывает понятие частоты визуально и механически. Точнейший и самый высокочастотный в мире (360 000 полуколебаний в час!) хронограф Defy 21 Ultrablue оснащен механизмом El Primero 21 с футуристичным счетчиком в 1/100 секунды. Выбранные материалы более чем соответствуют жанру sci-fi, в котором выступают эти часы: 44-миллиметровый корпус выполнен из матового (после пескоструйной обработки) титана, а мосты механизма приобрели цвет электрик блю.
Tribute to Fifty Fathoms No Rad
Blancpain
Часы с надписью «Без радиации» появились у Blancpain в дочернобыльскую эпоху, еще в 1960-х. Тогда многие бренды использовали для меток и стрелок люминесцентные материалы с радием в составе. А мастера из Ле Брассю одними из первых нашли замену радиоактивному элементу. Благая для тревожных дайверов весть была моментально вынесена на циферблат, и часы предсказуемо стали объектом охоты коллекционеров. Этим летом можно стать одним из них: Blancpain выпустили Tribute to Fifty Fathoms No Rad с тем же винтажным дизайном ограниченной серией 500 штук.
Seamaster Diver 300m
Omega
Регата America’s Cup существует с 1851-го, Omega на три года постарше. А вот сошлись эти глыбы только в 2000-м — бренд стал официальным хронометристом гонки. Как раз тогда старый друг швейцарских часовщиков, шкипер-рекордсмен Питер Блейк привел своих ребят к кубку. Так новозеландцы впервые вырвали победу у США в их родной стихии. Этой весной случился флешбэк: Omega вернулись к обязанностям хронометриста America’s Cup, команда киви забрала главную награду, скрепила эти события часовая лимитка. Но ограниченная серия Omega Seamaster Diver 300m America’s Cup со времен миллениума заметно о ттюнингована: теперь это увеличенный в диаметре до 44 мм хронограф с коаксиальным калибром. А главными его приобретениями стали мягкие резиновые пушеры, которые не скользят в воде, системы мгновенной блокировки показаний и смены ремешков в одно нажатие.
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