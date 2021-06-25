Вечные: 8 моделей часов, которые никогда не выйдут из моды

Регата America’s Cup существует с 1851-го, Omega на три года постарше. А вот сошлись эти глыбы только в 2000-м — бренд стал официальным хронометристом гонки. Как раз тогда старый друг швейцарских часовщиков, шкипер-рекордсмен Питер Блейк привел своих ребят к кубку. Так новозеландцы впервые вырвали победу у США в их родной стихии. Этой весной случился флешбэк: Omega вернулись к обязанностям хронометриста America’s Cup, команда киви забрала главную награду, скрепила эти события часовая лимитка. Но ограниченная серия Omega Seamaster Diver 300m America’s Cup со времен миллениума заметно о ттюнингована: теперь это увеличенный в диаметре до 44 мм хронограф с коаксиальным калибром. А главными его приобретениями стали мягкие резиновые пушеры, которые не скользят в воде, системы мгновенной блокировки показаний и смены ремешков в одно нажатие.