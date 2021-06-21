В TOUS теперь можно записаться онлайн на личную встречу с консультантов

Испанский ювелирный дом запустил особый сервис для экономии времени своих покупателей. Теперь в крупных магазинах TOUS можно заранее назначить встречу с консультантом бутика и к своему приходу получить подготовленную по пожеланиям подборку украшений. Услуга доступна в онлайн-формате — нужно просто отправить в WhatsApp запрос на встречу в том или ином бутике и указать конкретное время. Озвучить свои желания и запросы можно также онлайн.
Услуга актуальна во всех магазинах Петербурга и Москвы, а также в Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Астрахани, Иркутске, Новосибирске и Сургуте. Подробности здесь.
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