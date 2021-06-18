Zenith выпустили часы Chronomaster Revival A3817

Культовая историческая модель с калибром El Primero возвращается в новом воплощении.
В 1969 году в часовом мире случилась революция: Zenith выпустили калибр с говорящим названием El Primero. Инновационную начинку мануфактура поместила в два корпуса – более спортивные часы в стальном корпусе бочкообразной формы тонно, такие как A384, и более классические с круглым корпусом из стали или золота, характерные для модели A386. Но выпущенная в 1971 году модель A3817 стала исключением из правил. В ней сочетались спортивный стальной корпус в форме тонно из самых ранних моделей El Primero и впечатляющий трехцветный циферблат модели A386. Получились уникальные и вдохновляющие часы, которые до сих пор будоражат сердца поклонников винтажных хронографов. Модель была выпущена в количестве всего 1000 экземпляров – и это один из самых выдающихся, редких и востребованных образцов исторических моделей с калибром El Primero.
Новые Chronomaster Revival A3817, как и оригинал, выполнены в том же закругленном корпусе формы тонно с помповыми кнопками. Чтобы максимально точно сохранить исходные пропорции и отделку, использовались подлинные чертежи и технология обратного инжиниринга. Как и модель 1971 года, Chronomaster Revival A3817 имеет белый лакированный циферблат со счетчиками хронографа, выполненными в мгновенно узнаваемых оттенках серого и синего, с текущим счетчиком секунд в положении «9 часов» с синими индексами, обозначенными единственной синей стрелкой на циферблате. Внешняя тахиметрическая шкала также служит пульсометром – особенно удобной и точной функцией, обеспечиваемой высокочастотным спуском 5 Гц (36 000 полуколебаний в час) механизма El Primero. Считывать показания времени еще удобнее благодаря секундной шкале пирамидальной формы в ретро-исполнении (ласково прозванной «акулий зуб»).
Сквозь прозрачную заднюю крышку корпуса новых A3817 Revival видно одно из отличий от оригинальной модели с закрытой задней крышкой – мы можем любоваться культовым высокочастотным автоматическим калибром El Primero, который более 50 лет остается одним из основных механизмов хронографов. Ретро-стиль новинки поддерживается двумя вариантами ремешков: стальным браслетом типа «лестница» (современная интерпретация браслетов Gay Frères, которыми были оснащены ранние легендарные часы калибра El Primero), и светло-коричневым из телячьей кожи, на котором со временем образуется рисунок патины, уникальный для каждого владельца.
Хронограф Chronomaster A3817 можно приобрести в бутиках Zenith по всему миру, а также онлайн.
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