Zenith выпустили часы Chronomaster Revival A3817

Сквозь прозрачную заднюю крышку корпуса новых A3817 Revival видно одно из отличий от оригинальной модели с закрытой задней крышкой – мы можем любоваться культовым высокочастотным автоматическим калибром El Primero, который более 50 лет остается одним из основных механизмов хронографов. Ретро-стиль новинки поддерживается двумя вариантами ремешков: стальным браслетом типа «лестница» (современная интерпретация браслетов Gay Frères, которыми были оснащены ранние легендарные часы калибра El Primero), и светло-коричневым из телячьей кожи, на котором со временем образуется рисунок патины, уникальный для каждого владельца.

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